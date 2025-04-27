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الرياضة

«هوكي الجليد» يواجه هولندا في «مونديال صربيا»

«هوكي الجليد» يواجه هولندا في «مونديال صربيا»
27 ابريل 2025 18:00

 
أبوظبي (وام)

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يستهل منتخب هوكي الجليد مشاركته في كأس العالم، المستوى الثاني A، بمواجهة نظيره الهولندي الثلاثاء، وتغادر بعثة المنتخب إلى العاصمة الصربية بلجراد يوم الاثنين، للمشاركة في البطولة المقررة من 29 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل، وتضم 20 لاعباً، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري.
واختتم المنتخب مرحلة الإعداد بمعسكر في أبوظبي لمدة 21 يوماً، تضمن تدريبات بدنية وفنية، بهدف اختيار التشكيلة الأساسية، وتعزيز الجاهزية البدنية تحت إشراف المدرب ديفيد ريتش.
وأكد خالد القبيسي، مدير المنتخب، الجاهزية الكاملة للمشاركة في البطولة، بطموح كبير لتحقيق إنجاز جديد، بعد ذهبية 2023 «المستوى B»، وبرونزية 2024 «المستوى الثاني A».

الإمارات
هوكي الجليد
هولندا
صربيا
بلجراد
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