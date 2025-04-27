كوزمين يبدأ عمله مع «الأبيض» بـ «متابعة الدوليين»

معتز الشامي (أبوظبي)

بدأ الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الروماني كوزمين، مدرب الشارقة الحالي، مهمته الرسمية في التحضير لمعسكر «الأبيض»، الذي سيكون أواخر مايو المقبل.

واتفقت إدارة المنتخبات باتحاد الكرة مع المدرب الروماني وجهازه المعاون، على متابعة العمل بداية من منتصف أبريل الجاري بالفعل، بعد الإعلان الرسمي عن توقيع المدرب لعقده الجديد، والذي يمتد لعامين، حتى كأس آسيا 2027.

وعقد كوزمين اجتماعاً مع جهازه المعاون، حيث قام بتوزيع مهام متابعة اللاعبين الدوليين، وتحليل أداء أبرز العناصر المرشحة لدخول تشكيلة المنتخب في المعسكر المرتقب، والذي سيدخله «الأبيض» أواخر مايو المقبل، حيث يلعب منتخبنا أمام نظيره الأوزبكي يوم 5 يونيو المقبل في أبوظبي، قبل أن يغادر لمواجهة منتخب قيرغيزستان على أرضه يوم 10 من الشهر نفسه، في ختام مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

ويحل منتخبنا في المركز الثالث بـ 13 نقطة، وخلف منتخب أوزبكستان بـ 4 نقاط، وسيحتاج للفوز في آخر مباراتين في مشوار التصفيات، ولكن يبقى تأهله للمونديال مرهوناً بتعثر المنتخب الأوزبكي أمام قطر يوم 10 يونيو المقبل.

وفي حالة فوز منتخب أوزبكستان أو تعادله أمام قطر، فسيتأهل مباشرة للمونديال، ويصعد «الأبيض» للمرحلة الرابعة من التصفيات، والتي سيتم تقسيم المنتخبات فيها إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات، وتقام بطريقة البطولة المجمعة، بحيث يلعب كل منتخب مباراتين فقط، ويتأهل منتخب واحد من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

وبدأ كوزمين بالتركيز على العناصر من الدوليين الأساسيين في تشكيل المنتخب، حيث يتابع جهازه المعاون جميع الأسماء المرشحة عن قرب، كما يعقد المدرب اجتماعاً بعد الجولة، للوقوف على مستجدات الرصد والمتابعة وتقييم أداء بعض الأسماء.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الشارقة لخوض نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 9 مايو المقبل أمام شباب الأهلي، بينما يستمر كوزمين في قيادة الفريق حتى نهائي دوري «أبطال آسيا 2»، والمقرر له يوم 18 مايو المقبل أمام ليون السنغافوري، على أن يرحل رسمياً عن الشارقة عقب أيام قليلة من النهائي القاري، ليكون جاهزاً لتجمع المنتخب، والمقرر له بين 25 إلى 26 مايو المقبل على أقصى تقدير، وربما يتم تقديم التجمع حال تمكن شباب الأهلي من حسم لقب الدوري، حيث ستكون الجولات الأخيرة للبطولة بمثابة تحصيل حاصل.