أغلى «دكة بدلاء» في «البريميرليج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



لم تكن أهمية تعزيز صفوف الأندية الكبرى أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، مع ازدياد ازدحام جدول مباريات كرة القدم، مع إضافة مباريات إضافية إلى البطولات، على مستوى الأندية والمنتخبات، في ظل سعي المنظمين إلى تعظيم الإيرادات، يُتوقع الآن أن يشارك النجوم البارزون أكثر من 50 مباراة في الموسم، مع قلة وقت الراحة.

وأصبح من الشائع بشكل متزايد أن يُعرب اللاعبون عن مخاوفهم بشأن الإرهاق، وعبّر رودري نجم وسط إسبانيا ومانشستر سيتي، الحائز جائزة الكرة الذهبية، عن ذلك في وقت سابق من هذا العام، قبل تعرضه لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعتمد الأندية الآن على تشكيلات ضخمة لتدوير فرقها وتخفيف العبء على اللاعبين الأساسيين، وبينما يتردد بعض المدربين في إراحة عدد كبير من اللاعبين، خوفاً من تراجع الأداء، يبدي آخرون استعداداً أكبر لمنحهم راحة، و يُعد الدوري الإنجليزي الممتاز أغنى مسابقة محلية في العالم، وغالباً ما تمتلئ دكة البدلاء بالمواهب الدولية، ولكن ما هي الأندية امتلكت أغلى دكة بدلاء خلال مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بناءً على القيم السوقية لموقع «ترانسفير ماركت».

يملك مانشستر سيتي أغلى تشكيلة في العالم بقيمة 1.31 مليار يورو، ومن غير المستغرب ظهوره 6 مرات في قائمة العشرة الأوائل، حيث وضع بيب جوارديولا مواهب بقيمة 641 مليون يورو على مقاعد البدلاء في فوز فريقه 2-1 على برينتفورد في سبتمبر، غاب رودري (130 مليون يورو) وفيل فودين (130 مليون يورو) عن التشكيلة الأساسية، وكذلك روبن دياس وبرناردو سيلفا وجوسكو جفارديول.

ويشتهر جوارديولا أيضاً بتدوير تشكيلته، وقد حافظ على هذه السياسة، على الرغم من أن «مان سيتي» عانى موسماً مخيباً للآمال للغاية، حيث خسر لقبه، وظهر أرسنال 3 مرات ضمن العشرة الأوائل، وكانت دكة بدلاءه الأكثر قيمة هذا الموسم في مباراة التعادل 1-1 مع إيفرتون، حيث ضمت بوكايو ساكا (150 مليون يورو) ومارتن أوديجارد (100 مليون يورو) بدكة بدلاء بقيمة 404 ملايين يورو، بينما ركّز ميكيل أرتيتا على دوري أبطال أوروبا.

وظهر تشيلسي في المركز العاشر، هو الفريق الوحيد إلى جانب مان سيتي وأرسنال، الذي ظهر في القائمة، حيث امتلك إنزو ماريسكا دكة بدلاء بقيمة 374 مليون يورو ضد برينتفورد هذا الشهر، بما في ذلك نجمه الأغلى، كول بالمر (130 مليون يورو).

دكة البدلاء الأكثر قيمة خلال مباريات البريميرليج

1- مانشستر سيتي أمام برينتفورد (سبتمبر 2024): 641 مليون يورو

2- مانشستر سيتي أمام أستون فيلا (أبريل 2025): 422 مليون يورو

3-أرسنال أمام إيفرتون (أبريل 2025): 404 ملايين يورو

4- مانشستر سيتي أمام توتنهام (نوفمبر 2024): 388 مليون يورو

5- أرسنال أمام نوتنجهام فورست (نوفمبر 2024): 388 مليون يورو

6- مانشستر سيتي أمام آرسنال (سبتمبر 2024): 387 مليون يورو

7-أرسنال أمام برينتفورد (أبريل 2025): 381 مليون يورو

8- مانشستر سيتي أمام برايتون (مارس 2025): 376 مليون يورو

9- مانشستر سيتي أمام نيوكاسل (سبتمبر 2024) 374 مليون يورو

10- تشيلسي أمام برينتفورد (أبريل 2025): 374 مليون يورو