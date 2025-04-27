برشلونة «ملك الكؤوس» بين كبار أوروبا!

عمرو عبيد (القاهرة)

فاز برشلونة بلقب جديد في بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد تغلبه على غريمه التاريخي، ريال مدريد، ليرفع «البارسا» رصيده إلى 32 لقباً في بطولة الكأس المحلية، من إجمالي 43 مباراة نهائية خاضها عبر 115 عاماً، ووصل برشلونة إلى نسبة نجاح تبلغ 74.4% في بطولات الكأس عبر التاريخ.

«البلوجرانا» واصل هيمنته على القائمة التاريخية، لأكثر الفرق الإسبانية فوزاً بكأس الملك، بعد انتصاره الجديد في «الكلاسيكو»، حيث يبتعد عن أقرب ملاحقيه، أتلتيك بلباو، بفارق 8 ألقاب، إذ يملك «فريق إقليم الباسك» 24 بطولة، بدأها عام 1903، في أول نُسخة من كأس الملك، بينما كان آخرها في الموسم الماضي، في حين سجّل برشلونة اسمه بين أبطال الكأس للمرة الأولى عام 1910.

ولا تقتصر صدارة «البارسا» على القائمة الإسبانية، بل إنه يُعد الأكثر تتويجاً ببطولات الكأس المحلية بين كبار أوروبا، حيث يأتي بعده بايرن ميونيخ، الذي حصل على كأس ألمانيا 20 مرة، يليه «الثُنائي» يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بـ 15 بطولة في الكأس لكل منهما، مقابل 14 لقباً لأرسنال في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبجانب «البارسا»، يُمكن لباريس سان جيرمان وحده زيادة عدد ألقابه في بطولة الكأس الفرنسية هذا الموسم، على طريق «حلم الثُلاثية» الذي يُنافس فيه برشلونة أيضاً، حيث ضمن «الفريق الباريسي» التتويج بلقب الدوري وبلغ نهائي الكأس، بينما يواجه أرسنال في نصف نهائي دوري الأبطال، وعلى الجانب الآخر، يملك «البارسا» في حوزته لقب الكأس بالفعل، في حين يبتعد بقمة «الليجا» بفارق 4 نقاط عن «الريال»، ويلعب هو الآخر مع إنتر ميلان في الدور قبل النهائي من «الشامبيونزليج».

«سان جيرمان» يملك 15 لقباً في بطولة كأس فرنسا، وجاء التتويج الأول في عام 1982، بينما كان الأخير حتى الآن في الموسم الماضي، ويحل مارسيليا «وصيفاً» في القائمة الفرنسية، برصيد 10 ألقاب، رغم أنه عرف التتويج بالكأس قبل «فريق الأمراء»، عام 1924، إلا أنه غاب عن منصات التتويج في بطولة الكأس منذ عام 1989.

وفي ألمانيا، يبتعد بايرن ميونيخ بفارق 14 لقباً عن وصيفه، فيردر بريمن، صاحب 6 بطولات فقط، بدأها عام 1961 وجاءت الأخيرة في 2009، في حين أن «البافاري» تُوّج للمرة الأولى عام 1957، وحقق آخر ألقابه في 2020، ويختلف الأمر تماماً في إنجلترا، حيث يتصدر أرسنال قائمة أبطال كأس الاتحاد بفارق لقب وحيد عن مانشستر يونايتد، الذي تُوّج 13 مرة خلال الفترة بين 1909 و2024، بينما بدأ «المدفعجية» سلسلته التاريخية عام 1930، وأتى آخر ألقابه في عام 2020.

كأس إيطاليا ابتسمت ليوفنتوس 15 مرة، بفارق 6 ألقاب عن كلٍ من إنتر ميلان وروما، وسبق «السيدة العجوز» منافسيه بالتتويج عام 1938 للمرة الأولى، وشهد الموسم الماضي تتويجه الخامس عشر، أما «الأفاعي» فقد فاز بلقبه الأول عام 1939، وأتى الأخير في 2023، بينما حصد «الذئاب» ألقابه التسعة بين 1964 و2008.