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الرياضة

لاعب كلباء بطلاً لدوري رابطة المحترفين الإلكتروني

لاعب كلباء بطلاً لدوري رابطة المحترفين الإلكتروني
27 ابريل 2025 16:32

أبوظبي (الاتحاد)

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توج طارق الشبيبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، أحمد حسن لاعب نادي كلباء بكأس دوري رابطة المحترفين الإلكتروني، بعد تفوقه 9-7 في مجموع مباريات الذهاب والإياب لنهائي البطولة أمام منافسه علي الحمادي ممثل خورفكان.
وسيحصل أحمد حسن بطل النسخة الخامسة من البطولة على فرصة التأهل للمنافسات العالمية لـ EA SPORTS FC Pro، والتنافس مع نخبة اللاعبين حول العالم.
ولم يحافظ حامل اللقب على لقبه كعادة البطولة في نسخها الأربع الماضية، حيث اكتفى أحمد السويدي بطل النسخة الماضية وممثل العين في النسخة الحالية بتحقيق المركز الثالث، بعد تفوفه على أحمد بهاتي ممثل دبا الحصن بنتيجة 12-7.
وحصل البطل على جائزة نقدية قيمتها 15 ألف درهم، فيما حصل الوصيف على جائزة 10 آلاف درهم، فيما حصل صاحب المركز الثالث على 5 آلاف درهم.
وأقيمت البطولة في مشروع القناة بأبوظبي على مدار يومي الجمعة والسبت وسط أجواء تنافسية وحضور جماهيري تفاعل مع مجريات البطولة، وأثرى منافساتها بالتشجيع المتواصل وتحفيز المشاركين.
جدير بالذكر أن البطولة تنظَّم من قبل رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع EA SPORTS، وتُعد جزءاً من منظومة EA SPORTS FC Pro - الهيكل التنافسي الرسمي على مستوى العالم لسلسلة ألعاب كرة القدم الشهيرة.

كلباء
رابطة المحترفين
الألعاب الإلكترونية
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