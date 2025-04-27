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الرياضة

مدافع ريال مدريد يعتذر عن «السلوك الغاضب»

مدافع ريال مدريد يعتذر عن «السلوك الغاضب»
27 ابريل 2025 18:28

مدريد (أ ب)

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اعتذر أنطونيو روديجير، مدافع ريال مدريد، عن سلوكه الغاضب تجاه الحكم في نهاية المباراة التي خسرها الفريق أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وغضب المدافع الدولي الألماني بشدة، بعدما احتسب الحكم خطأ عندما تم شد كيليان مبابي من الخلف بدلاً من التسجيل في نهاية الشوط الإضافي الثاني في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 3-2، وقام زملاؤه والجهاز الفني للفريق بتهدئته، بعدما قام بإلقاء كيس من الثلج على أرض الملعب، وصرخ في وجه الحكم.
وكتب روديجير عبر منصة تبادل الصور «انستجرام»: «لا يوجد عذر لسلوكي الليلة الماضية، أنا آسف للغاية على ما حدث، لعبنا مباراة جيدة للغاية، ابتداءً من الشوط الثاني».
وكان روديجير خرج في منتصف الشوط الإضافي الثاني، وذلك بعد أن وضع ضمادة على قدمه في وقت سابق خلال المباراة.
وأضاف المدافع الألماني: «بعد 11 دقيقة لم أكن قادراً على مساعدة فريقي بعد وقبل صافرة النهاية ارتكبت خطأ، أنا أسف للحكم ولكل من خيبت أملهم الليلة الماضية». وكان الحكم ريكاردو دي بورجوس قد أشهر البطاقة الحمراء أيضاً لكل من جود بيلينجهام ولوكاس فاسكيز بسبب الاعتراض على قرارته.
وكتب دي بورجوس في تقرير المباراة إن روديجير ألقى بعض الأشياء أمام المنطقة الفنية، والتي لم تصل إليه، وإن المدافع الألماني أبدى سلوكاً عدوانياً.
ويواجه روديجير عقوبة الإيقاف لعدة مباريات، فيما من المرجح أن يتلقى فاسكيز وبيلينجهام عقوبات أقل.

 

إسبانيا
كأس إسبانيا
ريال مدريد
برشلونة
أنتونيو روديجير
جود بيلينجهام
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