ميلان.. «الصحوة مستمرة»



روما (أ ف ب)



تابع ميلان صحوته، وفاز على مضيفه فينيتسيا بهدفين، في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل الأميركي كريستيان بوليسيك هدف السبق، حين تسلم تمريرة من الفرنسي يوسوف فوفانا داخل منطقة الجزاء، مسجلاً هدفه السادس عشر في مختلف المسابقات هذا الموسم (5).

وأكد البديل المكسيكي سانتياجو توماس خيمينيز فوز فريقه، حين انفرد بالمرمى، بعد تمريرة طويلة من الهولندي تيجاني رايندرز مسددا من فوق الحارس الروماني إيونوت رادو (96).

وكان ميلان أطاح بجاره الإنتر من الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا بفوزه عليه 3-0 في مواجهة الإياب بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.

ورفع الفريق اللومباردي رصيده إلى 54 نقطة في المركز التاسع، بفارق 6 نقاط عن بولونيا الرابع في آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وهذا الفوز الخامس توالياً لميلان في مواجهاته مع فينيتسيا.

في المقابل، تعقدت حسابات فينيتسيا في البقاء، بعدما تلقى خسارته السابعة عشرة، وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

بكّر بوليسيك بهدفه العاشر في الدوري والسادس عشر في مختلف المسابقات هذا الموسم «الدقيقة الخامسة»، والذي أصبح من بعده أحد ثلاثة لاعبين في الدوري الإيطالي ساهموا بـ50 هدفاً على الأقل «سجل 31 وقدم 19 تمريرة حاسمة» في آخر موسمين، إلى جانب النيجيري أديمولا لوكمان (50) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (54)، وفقاً لشبكة «أوبتا» للإحصاءات.

واعتقد أصحاب الأرض أنهم سجلوا التعادل عبر الإكوادوري جون يبواه، لكن هدفه لم يحتسب بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» بسبب وجود تسلل في بناء الهجمة (34).

ولم يشكل الفريقان أي خطر يُذكر على المرميين في معظم فترات المباراة، حتى أضاف البديل خيمينيز الهدف الثاني لفريقه، والأول له منذ 8 مباريات (96).

بدوره، واصل كومو نتائجه اللافتة بقيادة المدرب الإسباني سيسك فابريجاس وحقق فوزه الرابع توالياً على مضيفه جنوى بهدف نظيف سجله البرازيلي جابريال ستريفيزا (59)، ورفع كومو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً، بفارق ثلاث نقاط عن جنوى الثالث عشر.