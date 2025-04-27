مدريد تطرد حامل اللقب!



مدريد (أ ف ب)

ودّع الروسي أندري روبليف المصنف ثامناً عالمياً وحامل اللقب دورة مدريد لماسترز الألف نقطة في التنس من الدور الثالث، بعد خسارته أمام الكازاخي ألكسندر بوبليك 4-6 و6-0 و4-6.

وهذه المرة العاشرة التي يحقق فيها بوبليك فوزاً على لاعب من بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، علماً أنه من المتوقع أن يتراجع روبليف إلى المركز السابع عشر بعد هذا الخروج المفاجئ، واستطاع الكازاخي المصنف 75 عالمياً، أن يكسر إرسال روبليف الثالث في المجموعة الأولى في طريقه إلى حسمها.

وفي المجموعة الثانية، انتفض الروسي بعد شوط أول صعب، مكملاً طريقه بكسر ثلاثة أشواط إرسال متتالية لمنافسه، ولكن بوبليك بدأ المجموعة الثالثة بكسر إرسال روبليف ونجح في الحفاظ على أفضليته حتى النهاية، ويلتقي بوبليك في دور الـ16 مع الأميركي بن شيلتون الثالث عشر أو مع التشيكي ياكوب مينشيك.

كما فاز الأميركي براندون ناكاشيما (32) على الإيطالي فابيو كوبولي 7-5 و6-3.

ولدى السيدات، قلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً ووصيفة النسخة الماضية، تأخرها وفازت على البلجيكية إليز ميرتنز 3-6 و6-2 و6-1 لتبلغ الدور ثمن النهائي.

وقالت سابالينكا لقناة «تي في إي» الإسبانية «كانت المباراة من تلك الأيام التي لا أشعر فيها بأنني في أفضل حالاتي، وتأثرت نفسياً بشدة في بداية المجموعة الأولى، حيث وجدت نفسي في موقف صعب».

وأضافت «أنا سعيدة جداً بقدرتي على تقديم مستوى عالٍ في المجموعتين الثانية والثالثة، وسعيدة جدا بكيفية سير المباراة».

وكانت سابالينكا خسرت نهائياً مثيراً أمام البولندية إيجا شفيونتيك في مدريد العام الماضي. تأهلت الأخيرة بدورها إلى الدور ثمن النهائي السبت، مما يبقي الأمل قائماً في تكرار النهائي بينهما.

قالت سابالينكا «أحاول أن أتقدم خطوة بخطوة، وأتمنى الوصول إلى النهائي هذه المرة وأثأر».

وأقصت اليونانية ماريا ساكاري (82) بشكل مفاجئ الإيطالية جازمين باوليني السادسة في مجموعتين 6-2 و6-1.

في مجموعة أولى طويلة وصعبة، تمكنت ساكاري من كسر إرسال منافستها في الشوط الثالث، ثم عانت للفوز بالشوط الرابع على إرسالها، لكنها استكملت فرض نفسها وجددت كسر إرسال باوليني.

ولم تتمكن اليونانية من مواصلة الزخم عينه فكُسر إرسالها التالي، لكنها انتفضت بقوة كاسرة إرسال باوليني للمرة الثالثة في طريقها إلى حسم المجموعة.

وبدأت ساكاري المجموعة الثانية بكسر إرسال ثم كررت الأمر في الشوطين الخامس والسابع.

وفازت الروسية أناستازيا بوتابوفا (39) على الأميركية صوفيا كينن (32) بثلاث مجموعات 3-6 و6-4 و7-6 (8/6).







