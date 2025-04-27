بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني للسيدات



ميونيخ (د ب أ)



تُوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني للسيدات للمرة الثالثة على التوالي بفوزه 3-1 على فرايبورج، قبل مباراتين من نهاية الموسم الحالي.

وسجلت أهداف بايرن كل من ليا شولر، وبيرنيل هاردر، والقائدة جلوديس فيجوسدوتير، بينما أحرزت سفينيا فولملي هدف فرايبورج الوحيد.

وأصبح هذا هو اللقب السابع لبايرن في تاريخه بالبطولة، ليتقاسم النادي البافاري الآن المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق المتوجة بالبطولة، بالاشتراك مع فولفسبورج وآينتراخت فرانكفورت.

في المقابل، يتربع نادي بيرجيش جلادباخ على صدارة قائمة أكثر الأندية فوزا بالبطولة بثمانية ألقاب.

ويسعى بايرن للتتويج بالثنائية المحلية هذا الموسم، حيث يواجه فيردر بريمن، يوم الخميس المقبل، في المباراة النهائية لكأس ألمانيا.

من المقرر أن يقيم بايرن احتفالاً بلقب الدوري الألماني للسيدات في 18 مايو المقبل بساحة مارينبلاتز المركزية في مدينة ميونيخ.