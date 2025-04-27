عماد النحاس يقود الأهلي



القاهرة (د ب أ)



أعلن النادي الأهلي المصري وبشكل رسمي تعيين محمد يوسف مديراً رياضياً للنادي، بعد قبول اعتذار محمد رمضان عن الاستمرار في مهام منصبه.

وتقدم محمد يوسف باعتذار لإدارة نادي حرس الحدود عن الاستمرار في مهام منصبه مديراً فنياً.

وذكر الأهلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه تقرر تعيين عماد النحاس، مدرباً عاماً، وقائماً بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومحمد شوقي مدرباً، واستمرار ميشيل يانكون مدربا لحراس المرمى، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

وكان الأهلي أعلن رحيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، من منصبه في الساعات القليلة الماضية، وتوجيه الشكر لمحمد رمضان المدير الرياضي، وسامي قمصان المدرب العام، ويأتي ذلك في أعقاب خروج الأهلي من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على يد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.