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الرياضة

«الوقت القاتل» ينقذ مانشستر يونايتد من «الطعنة 16»!

«الوقت القاتل» ينقذ مانشستر يونايتد من «الطعنة 16»!
27 ابريل 2025 19:27

 
بورنموث (رويترز)

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سجل راسموس هويلوند هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، لينقذ مانشستر يونايتد، ويمنحه التعادل 1-1 خارج أرضه أمام بورنموث الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان أنطوان سيمينيو وضع أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 23، وكان اليونايتد على مشارف هزيمته 16 هذا الموسم، قبل أن يأتي الدنماركي هويلوند لإنقاذ الموقف بعد ست دقائق ضمن تسع دقائق إضافية على ملعب فيتاليتي.
وأكمل بورنموث المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد المهاجم إيفانيلسون بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لتدخله على نصير مزراوي لترتفع البطاقة من الصفراء إلى الحمراء.
وبهذه النتيجة، يحتل بورنموث المركز العاشر، وهو ما يمثل ضربة قوية لآماله في التأهل لأوروبا الموسم المقبل، فيما حصل اليونايتد، الذي وصل لقبل نهائي الدوري الأوروبي، على نقطة واحدة في المركز الرابع عشر. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
بورنموث
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