الأحد 27 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليل «الوصيف» في فرنسا

ليل «الوصيف» في فرنسا
27 ابريل 2025 19:35

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نيس يعلن إصابة المصري عبد المنعم في الرباط الصليبي
سان جيرمان.. نهاية «السجل الخالي»!


انتزع ليل المنقوص عددياً المركز الثاني مؤقتاً في ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه انجيه بثنائية ضمن المرحلة الحادية والثلاثين.
ويدين ليل بفوزه إلى هدفي البرازيلي ألكساندرو ريبيرو (45) والأيسلندي هاكون أرنار هارالدسون (50)، حيث نجح في الاحتفاظ بتقدمه، على الرغم من طرد مدافعه بافوديه دياكيتيه (67) لنيله بطاقتين صفراويين.
ورفع ليل الذي حقق فوزه الثالث توالياً، رصيده إلى 56 نقطة، متجاوزاً بفارق نقطة واحدة موناكو (55) الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه لوهافر 1-1، ومارسيليا الذي يستضيف بريست، مع فرصة استعادة الوصافة، ونقطتين عن ليون ونيس وستراسبورج، وسط صراع شرس على انتزاع البطاقات المؤهلة إلى المسابقات القارية الموسم وفي طليعتها دوري أبطال أوروبا.
ويأتي ذلك بعد أن حسم باريس سان جيرمان الذي تلقى خسارته الأولى هذا الموسم في «ليج 1» على يد نيس 1-3، اللقب منذ مراحل عدة.
في المقابل، تجمد رصيد لوهافر عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر، متقدماً بنقطتين عن دائرة الخطر، وتحديداً عن لوهافر السابع عشر، وثلاث نقاط عن سانت إتيان الثامن عشر، في حين تأكد هبوط مونبلييه إلى الدرجة الثانية باحتلاله المركز الثامن عشر والأخير بـ 15 نقطة فقط.
ويأتي فوز ليل قبل مباراته المرتقبة والمفصلية أمام ضيفه مارسيليا الأسبوع المقبل، لكن سيكون عليه خوض اللقاء من دون دياكيتيه بعد طرده، كما ستحوم الشكوك حول مشاركة لاعبه إيثان مبابي الذي خرج محمولاً، بعد تعرضه للإصابة خمس دقائق بعد دخوله بديلاً (77)، كما يخسر جهود قائده بنجامان أندريه في مباراته المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء لنيله إنذاراً جديداً (82).

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
ليل
موناكو
مارسيليا
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
فِرق شرطة أبوظبي و"الدفاع المدني" تتعامل مع حريق في الوحدة مول
اليوم 16:35
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين عملية الدهس في فانكوفر الكندية
اليوم 21:22
بوجاتشار.. «الفوز الثالث» في «طواف باستون»
الرياضة
بوجاتشار.. «الفوز الثالث» في «طواف باستون»
اليوم 20:59
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأخبار العالمية
روبيو يدلي بتصريحات عن اتفاق ينهي أزمة أوكرانيا
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©