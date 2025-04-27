ليل «الوصيف» في فرنسا



باريس (أ ف ب)



انتزع ليل المنقوص عددياً المركز الثاني مؤقتاً في ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه انجيه بثنائية ضمن المرحلة الحادية والثلاثين.

ويدين ليل بفوزه إلى هدفي البرازيلي ألكساندرو ريبيرو (45) والأيسلندي هاكون أرنار هارالدسون (50)، حيث نجح في الاحتفاظ بتقدمه، على الرغم من طرد مدافعه بافوديه دياكيتيه (67) لنيله بطاقتين صفراويين.

ورفع ليل الذي حقق فوزه الثالث توالياً، رصيده إلى 56 نقطة، متجاوزاً بفارق نقطة واحدة موناكو (55) الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه لوهافر 1-1، ومارسيليا الذي يستضيف بريست، مع فرصة استعادة الوصافة، ونقطتين عن ليون ونيس وستراسبورج، وسط صراع شرس على انتزاع البطاقات المؤهلة إلى المسابقات القارية الموسم وفي طليعتها دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بعد أن حسم باريس سان جيرمان الذي تلقى خسارته الأولى هذا الموسم في «ليج 1» على يد نيس 1-3، اللقب منذ مراحل عدة.

في المقابل، تجمد رصيد لوهافر عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر، متقدماً بنقطتين عن دائرة الخطر، وتحديداً عن لوهافر السابع عشر، وثلاث نقاط عن سانت إتيان الثامن عشر، في حين تأكد هبوط مونبلييه إلى الدرجة الثانية باحتلاله المركز الثامن عشر والأخير بـ 15 نقطة فقط.

ويأتي فوز ليل قبل مباراته المرتقبة والمفصلية أمام ضيفه مارسيليا الأسبوع المقبل، لكن سيكون عليه خوض اللقاء من دون دياكيتيه بعد طرده، كما ستحوم الشكوك حول مشاركة لاعبه إيثان مبابي الذي خرج محمولاً، بعد تعرضه للإصابة خمس دقائق بعد دخوله بديلاً (77)، كما يخسر جهود قائده بنجامان أندريه في مباراته المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء لنيله إنذاراً جديداً (82).