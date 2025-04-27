سيمبا إلى نهائي «الكونفيدرالية الأفريقية»



جوهانسبرج (د ب أ)



تأهل سيمبا التنزاني للدور النهائي في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية الأفريقية»، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

واستفاد سيمبا من فوزه 1 - صفر في لقاء الذهاب، الذي أقيم بمدينة دار السلام، يوم الأحد الماضي ، ليظفر بورقة الترشح للدور النهائي في البطولة، وينهي مغامرة منافسه الجنوب أفريقي، الذي أطاح بالزمالك المصري «حامل اللقب» في دور الثمانية.

وكان ستيلينبوش، الذي تأسس عام 2016، وتمثلت أبرز الإنجازات التي حققها في التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية ببلاده موسم 2018 - 2019، وبعدها تأهل للدرجة الأولى، يطمع في بلوغ النهائي خلال مشاركته الأولى في المسابقات القارية.

وبذلك، ضرب سيمبا موعداً في الدور النهائي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين نهضة بركان المغربي والنادي الرياضي القسنطيني الجزائري، اللذين يلتقيان في جولة الإياب للبطولة في الجزائر.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي، انتهت بفوز كبير لنهضة بركان 4 - صفر على نظيره الجزائري.