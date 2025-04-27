رونالدو: النصر يتطلع الآن إلى نصف نهائي «أبطال النخبة»



جدة (د ب أ)



أكد كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي سعادته بتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بالفوز على يوكوهاما مارينوس الياباني 4-1، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات دور الثمانية.

وأحرز أهداف النصر جون دوران (ثنائية) وساديو ماني وكريستيانو رونالدو، بينما أحرز كوتا واتانابي الهدف الوحيد للفريق الياباني الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد نفس اللاعب في الدقيقة 73، لحصوله على الإنذار الثاني.

وقال رونالدو، في تصريح عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «لعبنا مباراة جيدة للغاية، وحققنا فوزاً رائعاً، وبسط هجومنا سيطرته بشكل مميز، ونتطلع الآن للدور نصف النهائي».

من جانبه، قال النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر الذي سجل الهدف الثاني «أعتقد أن أكبر استفادة لدينا كانت طريقة أدائنا على أرض الملعب».

وتابع ماني «كانت الطريقة التي سيطرنا من خلالها على المباراة مهمة جداً، بالطبع لم نكن نرغب في استقبال أي هدف، لكنني أعتقد أننا قمنا بتمرير الكرة بشكل جيد أمام الفريق الياباني».

وأتم نجم ليفربول السابق تصريحاته «بشكل عام، حققنا فوزاً مستحقاً الفوز؛ لأننا قدمنا مباراة رائعة، من المهم أن نلعب معاً بشكل جيد، فهذا يعزز ثقتنا، خاصة أنني كمهاجم فإنه من الجيد دائماً أن أنجح في التسجيل، وهذا ما فعلناه».