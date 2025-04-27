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الرياضة

الجزيرة يعرقل الشارقة في «سباق اللقب»

الجزيرة يعرقل الشارقة في «سباق اللقب»
27 ابريل 2025 20:14

 
مراد المصري (أبوظبي)

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فرض الجزيرة التعادل على الشارقة 1-1، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، والمؤجلة من «الجولة 16» ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، ليهدر «الملك» نقطتين في سباق المنافسة على اللقب، بعدما أصبح رصيده 45 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي «فخر أبوظبي» في المركز السابع وله 32 نقطة.
سجل للجزيرة كيبانو من ضربة جزاء في الدقيقة 10، وللشارقة فراس بالعربي من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
افتتح الجزيرة التسجيل مبكراً من ضربة جزاء نفذها كيبانو بنجاح في الدقيقة العاشرة، ويعتبر الجزيرة أكثر فرق الدوري تسجيلاً للأهداف في أول 10 دقائق هذا الموسم، بإجمالي 6 أهداف، فيما يعتبر أول هدف يستقبله الشارقة خلال الفترة ذاتها، وتألق علي خصيف حارس الجزيرة بالتصدي لتسديدتين متتاليتين من فراس بالعربي في أخطر محاولات الشارقة في الدقيقة 34، وعاد بالعربي ليدرك التعادل للشارقة من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
شهد الشوط الثاني إجراء المدربين عدداً من التغييرات، ورغم محاولات الفريقين، إلا أن الدقائق الأولى خلت من ملامح الخطورة، وارتفعت حدة الإثارة في آخر ربع ساعة من اللقاء، إلا أن تألق الحارسين علي خصيف وعادل الحوسني، حال دون أن تهتز الشباك.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
الشارقة
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