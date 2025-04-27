«غياب مؤثر» يضرب الإنتر قبل لقاء برشلونة!



روما (أ ف ب)



تعرض الدولي الفرنسي بنجامان بافار لاعب الإنتر الإيطالي لإصابة في كاحله الأيسر في المباراة التي خسرها فريقه أمام روما 0-1، ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم، لتصبح مشاركته أمام برشلونة الإسباني في ذهاب دوري أبطال أوروبا الأربعاء مهددة، بحسب ما أفاد مدربه.

وأصيب بافار بالتواء في كاحله الأيسر، بعد أن دفعه أحد لاعبي الخصم خارج الملعب، وحاول الظهير الأيمن العودة إلى المباراة بعد تلقيه العلاج، إلا أنه اضطر لترك الملعب في الدقيقة الخامسة عشرة.

وقال سيموني إنزاجي بعد المباراة «إنه يعاني من التواء في الكاحل الأيسر، وسنرى في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان يستطيع اللعب».

وتابع «لم نكن بحاجة لذلك، فهو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، اضطررنا لإجراء تغيير مبكر جداً، مما دفعنا ثمنه في التغييرات التالية».

وخاض بافار المنضم إلى «النيراتسوري» في أغسطس 2023 من بايرن ميونيخ الألماني، 36 مباراة مع بطل إيطاليا في مختلف المسابقات هذا الموسم، مسجلاً هدفاً واحداً، وسبق أن غاب عن فريقه بسبب إصابة في عضلة الفخذ طوال شهر ديسمبر وجزء من يناير.