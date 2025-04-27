الأحد 27 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«غياب مؤثر» يضرب الإنتر قبل لقاء برشلونة!

«غياب مؤثر» يضرب الإنتر قبل لقاء برشلونة!
27 ابريل 2025 20:21

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الإنتر يواصل السقوط قبل لقاء برشلونة!
ميلان.. «الصحوة مستمرة»


تعرض الدولي الفرنسي بنجامان بافار لاعب الإنتر الإيطالي لإصابة في كاحله الأيسر في المباراة التي خسرها فريقه أمام روما 0-1، ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم، لتصبح مشاركته أمام برشلونة الإسباني في ذهاب دوري أبطال أوروبا الأربعاء مهددة، بحسب ما أفاد مدربه.
وأصيب بافار بالتواء في كاحله الأيسر، بعد أن دفعه أحد لاعبي الخصم خارج الملعب، وحاول الظهير الأيمن العودة إلى المباراة بعد تلقيه العلاج، إلا أنه اضطر لترك الملعب في الدقيقة الخامسة عشرة.
وقال سيموني إنزاجي بعد المباراة «إنه يعاني من التواء في الكاحل الأيسر، وسنرى في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان يستطيع اللعب».
وتابع «لم نكن بحاجة لذلك، فهو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، اضطررنا لإجراء تغيير مبكر جداً، مما دفعنا ثمنه في التغييرات التالية».
وخاض بافار المنضم إلى «النيراتسوري» في أغسطس 2023 من بايرن ميونيخ الألماني، 36 مباراة مع بطل إيطاليا في مختلف المسابقات هذا الموسم، مسجلاً هدفاً واحداً، وسبق أن غاب عن فريقه بسبب إصابة في عضلة الفخذ طوال شهر ديسمبر وجزء من يناير.

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
روما
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
برشلونة
سيموني إنزاجي
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
فِرق شرطة أبوظبي و"الدفاع المدني" تتعامل مع حريق في الوحدة مول
اليوم 16:35
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين عملية الدهس في فانكوفر الكندية
اليوم 21:22
بوجاتشار.. «الفوز الثالث» في «طواف باستون»
الرياضة
بوجاتشار.. «الفوز الثالث» في «طواف باستون»
اليوم 20:59
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأخبار العالمية
روبيو يدلي بتصريحات عن اتفاق ينهي أزمة أوكرانيا
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©