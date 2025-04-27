فياريال ينعش الآمال



مدريد (د ب أ)



استعاد فياريال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً 1- صفر على مضيفه إسبانيول، في ختام المرحلة الـ33 للمسابقة.

ويدين فياريال بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه الشاب يريمي بينو، الذي أحرز هدف الفريق الأصفر الوحيد في الدقيقة 52، فيما عجز إسبانيول عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد فياريال، الذي تعادل مع ريال سوسيداد، وخسر أمام سلتا فيجو في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، إلى 55 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس، آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، توقف رصيد إسبانيول، الذي تكبد خسارته الـ14 في المسابقة خلال الموسم الحالي والأول منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر، عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتعود آخر هزيمة لإسبانيول في البطولة قبل لقاء اليوم، إلى 15 مارس الماضي، حينما خسر 1 - 2 أمام مضيفه ريال مايوركا، في المرحلة الـ28 للمسابقة.