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الرياضة

دبا يكسب جلف بـ «ثلاثية» ويطارد الظفرة في صدارة «الأولى»

دبا يكسب جلف بـ «ثلاثية» ويطارد الظفرة في صدارة «الأولى»
27 ابريل 2025 20:58

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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قلّص دبا «الوصيف» الفارق إلى «نقطة» مع الظفرة المتصدر لترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «47 نقطة من 22 مباراة»، بفوزه على ضيفه جلف أف سي 3-1، في ختام «الجولة 25» على ملعب «النواخذة»، والتي شهدت أيضاً تعادل الفجيرة مع يونايتد 2-2، وفوز جلف يونايتد على الإمارات 4-0.
ونجح دبا في تحويل تأخره أمام ضيفه جلف أف سي، بهدف لاسانا كامارا في الدقيقة 15، إلى فوز بـ «ثلاثية» سجلها دياجو دا سيلفا «هدفان» في الدقيقتين 44 و52، وسايمون كابرال في الدقيقة 84،  ورفع «النواخذة» رصيده إلى 46 نقطة من 22 مباراة في المركز الثاني، فيما بقي جلف أف سي في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.
وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة الفجيرة «الخامس» برصيد 38 نقطة من 20 مباراة، مع ضيفه يونايتد «الرابع» برصيد 40 نقطة من 22 مباراة،  وسجل «ثنائية» الضيوف صامويل لوبيز في الدقيقة الأولى، وعثمان رمضان في الدقيقة 43، فيما أدرك «الذئاب» التعادل بهدفي باسط سيدو في الدقيقة 27، وساندر جمال في الدقيقة 72، ليرفع الأخير رصيده الشخصي إلى 17 هدفاً، معززاً صدارته لقائمة الهدافين بفارق هدف أمام البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم دبا.
وعلى استاد الإمارات برأس الخيمة، حقق جلف يونايتد أكبر انتصار له في الموسم الحالي، بتفوقه على مضيفه «الصقور» برباعية، افتتحها سيدرك ستيف في الدقيقة 13، قبل أن يضيف الهولندي لارس فيلدفيك «هاتريك» في الدقائق 47 و69 و88، وشهدت المباراة طرد عمر الخديم مدافع الإمارات بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 38، ليرفع جلف يونايتد رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، مقابل 30 نقطة للإمارات في المركز السابع.
وكانت الجولة، التي انطلقت في غياب الظفرة، شهدت فوز العربي «الثالث» على الجزيرة الحمراء 2-1، والحمرية على مصفوت 3-2، والذيد على مجد 2-1.

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