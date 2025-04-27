الأحد 27 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوجاتشار.. «الفوز الثالث» في «طواف باستون»

بوجاتشار.. «الفوز الثالث» في «طواف باستون»
27 ابريل 2025 20:59

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين عملية الدهس في فانكوفر الكندية
دبا يكسب جلف بـ «ثلاثية» ويطارد الظفرة في صدارة «الأولى»


حصد تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات للدراجات، فوزه الثالث في سباق باستون لييج، بعدما انطلق بفارق كبير عن منافسيه، وتقدم منفرداً في آخر 35 كيلومتراً، ليحقق فوزاً بزمن قدره 6 ساعات وتسع ثواني.
وقال بوجاتشار: «من الرائع إنهاء الجزء الأول من الموسم بتلك الطريقة، وسعيد لأن الموسم يسير بطريقة مثالية حتى الآن».
وأضاف: «لم تكن خطتي التقدم في لا ريدوت، لكن وتيرة السباق كانت صعبة قبل ذلك، ورأيت عدداً من الفرق ليس لديهم زملاء، وقلت لنفسي إنني سأختبر قدمي لأرى إذا كان بإمكاني التقدم لقمة الترتيب، وأقرر بعد ذلك أن أواصل السباق من عدمه».
وقال: «ألتزمت بعد ذلك بالسباق، لأن قدماي كانتا في حالة جيدة، وفي المرحلة الثانية للتسلق بعد لا ريدوت، نجحت في الوصول إلى خط النهاية، لذلك أنا سعيد للغاية». واحتل الإيطالي جوليو سيكوني المركز الثاني في السباق، متقدماً على الأيرلندي بن هيلي، وأظهر البلجيكي ريمو إيفينبول أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه بعد عودته من إصابة طويلة، حيث احتل المركز 59، مبتعداً بفارق أكثر من ثلاث دقائق خلف بوجاتشار.
ويعد سباق لييج باستون لييج، أقدم السباقات الخمس الكبرى، وسبق لبوجاتشار أن فاز به في عامي 2021 و2024، ولدى بوجاتشار الآن تسع انتصارات في ذلك السباق، ويتشارك المركز الثالث في الترتيب التاريخي للطواف الشهير.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
تادي بوجاتشار
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
فِرق شرطة أبوظبي و"الدفاع المدني" تتعامل مع حريق في الوحدة مول
اليوم 16:35
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين عملية الدهس في فانكوفر الكندية
اليوم 21:22
بوجاتشار.. «الفوز الثالث» في «طواف باستون»
الرياضة
بوجاتشار.. «الفوز الثالث» في «طواف باستون»
اليوم 20:59
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأخبار العالمية
روبيو يدلي بتصريحات عن اتفاق ينهي أزمة أوكرانيا
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©