بوجاتشار.. «الفوز الثالث» في «طواف باستون»



برلين (د ب أ)



حصد تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات للدراجات، فوزه الثالث في سباق باستون لييج، بعدما انطلق بفارق كبير عن منافسيه، وتقدم منفرداً في آخر 35 كيلومتراً، ليحقق فوزاً بزمن قدره 6 ساعات وتسع ثواني.

وقال بوجاتشار: «من الرائع إنهاء الجزء الأول من الموسم بتلك الطريقة، وسعيد لأن الموسم يسير بطريقة مثالية حتى الآن».

وأضاف: «لم تكن خطتي التقدم في لا ريدوت، لكن وتيرة السباق كانت صعبة قبل ذلك، ورأيت عدداً من الفرق ليس لديهم زملاء، وقلت لنفسي إنني سأختبر قدمي لأرى إذا كان بإمكاني التقدم لقمة الترتيب، وأقرر بعد ذلك أن أواصل السباق من عدمه».

وقال: «ألتزمت بعد ذلك بالسباق، لأن قدماي كانتا في حالة جيدة، وفي المرحلة الثانية للتسلق بعد لا ريدوت، نجحت في الوصول إلى خط النهاية، لذلك أنا سعيد للغاية». واحتل الإيطالي جوليو سيكوني المركز الثاني في السباق، متقدماً على الأيرلندي بن هيلي، وأظهر البلجيكي ريمو إيفينبول أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه بعد عودته من إصابة طويلة، حيث احتل المركز 59، مبتعداً بفارق أكثر من ثلاث دقائق خلف بوجاتشار.

ويعد سباق لييج باستون لييج، أقدم السباقات الخمس الكبرى، وسبق لبوجاتشار أن فاز به في عامي 2021 و2024، ولدى بوجاتشار الآن تسع انتصارات في ذلك السباق، ويتشارك المركز الثالث في الترتيب التاريخي للطواف الشهير.