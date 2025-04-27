الشارقة إلى الأدوار النهائية من دوري اليد



الشارقة (وام)



اختتم فريق الشارقة لكرة اليد، المرحلة التمهيدية من دوري أقوياء اليد، بالفوز على الوصل (38-27) ضمن مواجهات الجولة الـ14 والأخيرة، والتي جمعت الفريقين اليوم، على الصالة الرياضية بنادي الشارقة.

وبهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده إلى النقطة 30 في وصافة جدول ترتيب المسابقة، جمعها من 9 انتصارات و3 خسائر، ليأتي خلف شباب الأهلي المتصدر بـ 31 نقطة من 9 مباريات (فوز وتعادل واحد وخسارتان).

وتنص لائحة نظام الدوري العام للموسم الرياضي 2024 - 2025 على إقامة الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث يستضيف الشارقة جولة الذهاب بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الحاصلة على المراكز (الأول والثاني والثالث والرابع) يوم 16 مايو المقبل.