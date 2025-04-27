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الرياضة

الشارقة إلى الأدوار النهائية من دوري اليد

الشارقة إلى الأدوار النهائية من دوري اليد
27 ابريل 2025 21:27

 
الشارقة (وام)

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اختتم فريق الشارقة لكرة اليد، المرحلة التمهيدية من دوري أقوياء اليد، بالفوز على الوصل (38-27) ضمن مواجهات الجولة الـ14 والأخيرة، والتي جمعت الفريقين اليوم، على الصالة الرياضية بنادي الشارقة.
وبهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده إلى النقطة 30 في وصافة جدول ترتيب المسابقة، جمعها من 9 انتصارات و3 خسائر، ليأتي خلف شباب الأهلي المتصدر بـ 31 نقطة من 9 مباريات (فوز وتعادل واحد وخسارتان).
وتنص لائحة نظام الدوري العام للموسم الرياضي 2024 - 2025 على إقامة الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث يستضيف الشارقة جولة الذهاب بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الحاصلة على المراكز (الأول والثاني والثالث والرابع) يوم 16 مايو المقبل.

الإمارات
دوري كرة اليد
الشارقة
الوصل
شباب الأهلي
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