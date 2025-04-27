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الرياضة

«جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» تعلن تفاصيل «النسخة التاسعة»

«جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» تعلن تفاصيل «النسخة التاسعة»
28 ابريل 2025 01:25

مراد المصري (أبوظبي)

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برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، تعقد أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومجلس أبوظبي الرياضي، مؤتمراً صحفياً، اليوم، في مقر الأكاديمية، للإعلان عن تفاصيل النسخة التاسعة من «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة»، التي تعتبر الأبرز على الساحة الرياضة العربية، على صعيد تكريم ودعم الفتيات العرب في المجالات الرياضية كافة.
يشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن الفئات والجوائز المخصصة في النسخة التاسعة، حيث تتميز الجائزة بكونها شاملة للرياضيات والمدربات والإداريات والفرق والإعلام التي تحقق النجاح والإبداع على الساحة الرياضية على الصعد المحلية والقارية والدولية كافة.
وتحتفل الجائزة التي جسَّدت منذ انطلاقتها رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة الطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبمتابعة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، بالرياضة العربية النسوية بأبهى صورها، وبجوائز مالية تعتبر من الأكبر في العالم على صعيد دعم الرياضة النسوية.
وتنبع رؤية الجائزة في تحقيق الريادة والتميز لرفع وتحسين المشاركة النسائية في المجال الرياضي على المستويات كافة، وفق رسالة الجائزة التي تسعى لدعم المرأة الرياضية على مستوى الدولة والوطن العربي، من خلال تكريمهم على إنجازاتهم، ضمن فترة زمنية محددة، وضمان استمرارية الإنجازات بشكل سنوي من أجل المساهمة في الارتقاء والوصول إلى نتائج عالمية برياضة المرأة بمختلف المجالات الرياضية الفردية والجماعية.
وتهدف الجائزة أيضاً إلى تعزيز التنافسية والتميّز في الرياضات النسائية، ورفع مستوى المشاركات الرياضية والمجتمعية للمرأة الإماراتية والعربية، ودعم وتشجيع الإنجازات الرياضية وإيجاد بيئة محفزة وداعمة للمرأة الرياضة الارتقاء بها لمستويات متقدّمة، وشهدت الجائزة على مدار النسخ الثمانية الماضية تتويج عدد بارز من أفضل المتميزات من مختلف الدول العربية.

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