الإثنين 28 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول بطل «البريميرليج» للمرة العشرين

ليفربول بطل «البريميرليج» للمرة العشرين
27 ابريل 2025 21:34


لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ليفربول.. «20 نجمة» بين «الأصعب» و«الأسهل»!
ليفربول يحسم اللقب قبل 4 جولات.. «التتويج الأسرع» في تاريخ «البريميرليج»

حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وعادل الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد (20)، بفوزه الكاسح على ضيفه الجريح توتنهام 5-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين.
ودخل ليفربول اللقاء، وهو بحاجة إلى التعادل لحسم اللقب قبل أربع مراحل على الختام، نتيجة تعثر ملاحقه أرسنال أمام جاره كريستال بالاس 2-2، وحقق أكثر من ذلك بفوزه الثالث توالياً والخامس والعشرين للموسم.
وعادل ليفربول الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري الذي كان باسمه حتى عام 2011، حين انتزعه منه يونايتد الذي أضاف لقبه العشرين عام 2013 في موسمه الأخير مع مدربه الأسطوري الأسكتلندي أليكس فيرجوسون.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
توتنهام
محمد صلاح
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
الذهب
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب
اليوم 09:05
ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي!
الرياضة
ريال مدريد يحسم مصير أنشيلوتي!
اليوم 12:20
المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تستمر حتى 30 أبريل في مركز أدنيك أبوظبي
علوم الدار
انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات
اليوم 12:19
ليفربول.. «20 نجمة» بين «الأصعب» و«الأسهل»!
الرياضة
ليفربول.. «20 نجمة» بين «الأصعب» و«الأسهل»!
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©