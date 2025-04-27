ليفربول بطل «البريميرليج» للمرة العشرين



لندن (أ ف ب)

حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وعادل الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد (20)، بفوزه الكاسح على ضيفه الجريح توتنهام 5-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين.

ودخل ليفربول اللقاء، وهو بحاجة إلى التعادل لحسم اللقب قبل أربع مراحل على الختام، نتيجة تعثر ملاحقه أرسنال أمام جاره كريستال بالاس 2-2، وحقق أكثر من ذلك بفوزه الثالث توالياً والخامس والعشرين للموسم.

وعادل ليفربول الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري الذي كان باسمه حتى عام 2011، حين انتزعه منه يونايتد الذي أضاف لقبه العشرين عام 2013 في موسمه الأخير مع مدربه الأسطوري الأسكتلندي أليكس فيرجوسون.