صلاح يحتفل بـ «الأرقام التاريخية» بـ «سيلفي التتويج»



لندن (د ب أ)



سطر ليفربول اسمه بحروف من ذهب في سجلات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وتُوج هذا الموسم باللقب، الذي غاب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، عقب فوزه الكاسح 5 -1 على ضيفه توتنهام، في المرحلة الـ34 للمسابقة، ليحصل على البطولة المرموقة للمرة الـ20 في تاريخه، معادلاً الرقم القياسي، لأكثر الأندية فوزاً بالمسابقة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وشهدت المباراة عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح إلى هز الشباك من جديد، بعدما صام عن التسجيل في المباريات الثلاث الأخيرة لليفربول في المسابقة، ليكون على موعد مع صناعة التاريخ في البطولة العريقة أيضاً.

وفي أجواء احتفالية بملعب (أنفيلد)، الذي احتشد بعدد غفير من جماهير ليفربول، بادر توتنهام بالتسجيل عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة 12، وأدرك الكولومبي لويس دياز التعادل سريعاً للفريق الأحمر في الدقيقة 16 .

وأضاف النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 24، فيما عزز الهولندي كودي خاكبو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق المدرب الهولندي أرني سلوت 3-1.

وواصل ليفربول توهجه في الشوط الثاني، ليضيف صلاح الهدف الرابع في الدقيقة 63، ويصبح الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتفل صلاح بالهدف مع الجماهير التي تواجدت في المدرجات بطريقة متميزة ومبتكرة، بعدما حصل على هاتف محمول من أحد المشجعين، والتقط صورة «سيلفي».

ورفع صلاح رصيده التهديفي في المسابقة إلى 185 هدفاً، بواقع 183 هدفاً مع ليفربول وهدفين مع فريقه السابق تشيلسي، لينفرد بالمركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة بوجه عام، كما بات أكثر اللاعبين الأجانب إحرازاً للأهداف بالمسابقة، بعد فض شراكته مع الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق.

وعزز «الملك المصري»، كما تطلق عليه جماهير ليفربول صدارته لقائمة هدافي البطولة خلال الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 28 هدفاً، بفارق 6 أهداف أمام أقرب ملاحقيه أليكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد.

ويتطلع صلاح للتتويج بجائزة (الحذاء الذهبي)، التي يتم منحها لأفضل هداف في البطولة للمرة الرابعة في مسيرته بالبطولة، ليتقاسم الرقم القياسي بوصفه أكثر اللاعبين فوزاً بها مع الفرنسي المعتزل تيري هنري، نجم أرسنال السابق.

وتسبب صلاح في الهدف الخامس لليفربول، الذي جاء عبر النيران الصديقة بواسطة الإيطالي ديستيني أودوجي، لاعب توتنهام، الذي أحرز هدفاً عكسياً لليفربول في الدقيقة 69، بعدما حاول إبعاد الكرة من أمام «الفرعون المصري».

وارتفع رصيد ليفربول، الذي كان بحاجة للحصول على نقطة التعادل فقط للتتويج باللقب رسمياً قبل نهاية المسابقة بأربع مراحل، إلى 82 نقطة، ليواصل التحليق في الصدارة، بفارق 15 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي تكبد خسارته السادسة في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.