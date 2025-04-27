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الرياضة

يوفنتوس يُقرب مونزا من الهبوط

يوفنتوس يُقرب مونزا من الهبوط
27 ابريل 2025 22:35

 
روما (د ب أ)

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فاز يوفنتوس على ضيفه مونزا 2- صفر، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف أتالانتا صاحب المركز الثالث.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد مونزا عند 15 نقطة في المركز العشرين والأخير، وفي حال فوز ليتشي على أتالانتا، يتأكد هبوط مونزا للدرجة الثانية.
وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 11 عن طريق نيكولاس جونزاليس، الذي تسلم الكرة خارج منطقة الجزاء، لينطلق بها ويسدد أرضية قوية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى مونزا. وفي الدقيقة 33 سجل يوفنتوس هدفه الثاني، حيث انطلق لاعب الوسط خيفرين تورام بمجهود فردي هائل، ليمرر الكرة في النهاية للمهاجم راندل كولو مواني المتواجد على الجهة اليسرى، ليسددها أرضية زاحفة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس مونزا.
وشهدت المباراة تعرض كينان يلدز، لاعب يوفنتوس، للطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
أتالانتا
ليتشي
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