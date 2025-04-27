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الرياضة

نهضة بركان يصعد إلى نهائي «الكونفيدرالية الأفريقية»

نهضة بركان يصعد إلى نهائي «الكونفيدرالية الأفريقية»
27 ابريل 2025 22:44


الجزائر (د ب أ)

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سيمبا إلى نهائي «الكونفيدرالية الأفريقية»


صعد نهضة بركان المغربي للمباراة النهائية في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية الأفريقية»، رغم خسارته صفر - 1 أمام مضيفه النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.
واستفاد نهضة بركان من فوزه 4 - صفر في مباراة الذهاب، التي أقيمت بملعبه يوم الأحد الماضي، ليصعد للدور النهائي، عقب فوزه 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة مع منافسه.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عبدالنور بلحوسيني، لكن الفريق الجزائري، الذي تأهل للمربع الذهبي في المسابقة للمرة الأولى بتاريخه، لم يتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف.
وضرب نهضة بركان موعداً في الدور النهائي مع سيمبا التنزاني، الذي تأهل للدور ذاته عقب فوزه 1 - صفر في مجموع لقائي الذهاب والإياب مع ستيلينبوش الجنوب أفريقي. ويتطلع نهضة بركان للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق أن فاز به عامي 2020 و2022، كما يسعى لتعويض خيبة الأمل التي لحقت به عقب خسارته نهائي النسخة الماضية للبطولة أمام الزمالك المصري، كما يأمل نهضة بركان في التتويج بلقبه الثاني هذا الموسم، بعدما أحرز لقب دوري المحترفين المغربي قبل نهايته بعدة أسابيع.

الكونفدرالية الأفريقية
المغرب
نهضة بركان
سيمبا التنزاني
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