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الرياضة

الوحدة يستعيد «الثالث» بالتعادل مع شباب الأهلي

الوحدة يستعيد «الثالث» بالتعادل مع شباب الأهلي
27 ابريل 2025 22:57

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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استعاد الوحدة المركز الثالث من الوصل، بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، ليفض الشراكة مع «الإمبراطور»، وذلك بعد التعادل مع شباب الأهلي 2-2، في المباراة «المؤجلة» من «الجولة 16»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، فيما رفع «الفرسان» رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول الترتيب.
تقدم الوحدة بهدفين عن طريق كيفين أجوديللو في الدقيقة 11، وساشا في الدقيقة 40، قبل أن يقلص سعيد عزت الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وأضاف «البديل» سردار أزمون هدف التعادل في الدقيقة 54.
وفرط الوحدة في فوز كان في متناول اليد في الشوط الأول، فيما كانت صحوة «الفرسان» في الشوط الثاني الذي شهد إثارة كبيرة من الفريقين، بعد تبادل الخطورة والفرص الضائعة، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين، وحصول كل منهما على «نقطة»، لينفرد «العنابي» بالمركز الثالث بفارق «نقطة» عن الوصل.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
شباب الأهلي
الوصل
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