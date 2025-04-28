«الإمارات للتزلج على الماء» تُتوج أبطالها

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات بطولة الإمارات للتزلج على الماء، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، من الجمعة وحتى الأحد، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبمشاركة 70 متسابقاً يمثلون 12 جنسية مختلفة، تنافسوا في 14 فئة متنوعة وسط أجواء رياضية متميزة.

وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الفئات، حيث حققت آنا تسيبوفا المركز الأول في فئة الهواة سيدات «ويك سيرف»، تلتها بولينا بورليفا ثانية، وميرام أبديكالوكفا في المركز الثالث.

وفي فئة الهواة رجال «ويك سيرف»، أحرز زوسيما جالنسكي المركز الأول، وجاء يوري سازونوف ثانياً، وسلطان سيف النعيمي ثالثاً.

وفي فئة رجال «سكيم ويك سيرف»، توج فولودامير منوهيليتي بالمركز الأول، تلاه بيتي سيريدهانكولي في المركز الثاني، وأرتيم زكاروف في المركز الثالث.

أما في فئة تحت 14 سنة، فقد فاز بالمركز الأول آنتوني أفدوس، وجاء سيف سعيد النعيمي ثانياً، وليا أدفوس ثالثة.

وتمكنت باربرا جراوكسكا من حصد المركز الأول في فئة سيدات مبتدئات «ويك بورد»، تلتها كرستينا بيتربولا ثانية، وستالياني بارالياكو ثالثة.

وفي فئة رجال مبتدئين، حقق بافيل جوس المركز الأول، تلاه عبد الرحمن الكعبي في المركز الثاني، وسيف حميد المزروعي ثالثاً.

وفي فئة «الإنترميديت ويك بورد»، جاء فاسيليوس أفدوس في المركز الأول، تبعه سلطان سيف النعيمي ثانياً، وكريم بطينه ثالثاً، وفي الفئة المفتوحة سيدات «ويك بورد»، فازت أيكاتريني أندريبولو بالمركز الأول، وجاءت إلين الخازن ثانية، وجاسيا ماركون ثالثة.

أما في الفئة المفتوحة «ويك بورد» رجال، فقد حقق بيست ماهاتناجتابات المركز الأول، وجاء بيتي سيريداسناكول في المركز الثاني، وديميتريوس فاتسيس ثالثاً.

وفي الفئة المفتوحة سيدات «ويك سيرف»، توجت آنستازيا رومانوفا بالمركز الأول، وحلت لوديميلا بيليتسكايا ثانية، وآنا آندريفا ثالثة، بينما فاز روسلان يماكهانوف بالمركز الأول في الفئة المفتوحة رجال «ويك سيرف»، تلاه بافل سيشيف ثانياً، وفيتالي آيفانوف ثالثاً.

وفي منافسات الفئة المفتوحة سيدات «ويك سكيم»، فازت يوليا ليفيف بالمركز الأول، تلتها آنيسا فلين ثانية، وصوفيا بوليسكهوك ثالثة، في حين أحرز سونجكرود جومبون المركز الأول في الفئة المفتوحة رجال «ويك سكيم»، وحل ستيبان جوردانوف ثانياً، وباتريك ماكارثور ثالثاً.

وشهد حفل الختام تكريم الفائزين بحضور كل من ماجد عبد الله المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعلي رضا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للتزلج على الماء والويكبورد، وناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.