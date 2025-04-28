«الجودو» يقلّص عدد لاعبيه في بطولة طاجيكستان

أبوظبي (الاتحاد)

قلّص مجلس إدارة اتحاد الجودو، حجم بعثته المشاركة في بطولة «دوشانبي جراند سلام» الكبرى، المقرر إقامتها في طاجيكستان من 2 إلى 4 مايو المقبل، بمشاركة 28 دولة، حتى الآن، وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028»، لتصبح مكوّنة من 4 لاعبين بدلاً من 7 لاعبين بسبب الإصابات التي لحقت ببعض اللاعبين خلال مشاركتهم في بطولة كبار آسيا، التي اختتمت مؤخراً في العاصمة التايلاندية بانكوك، على أن يتواصل علاجهم استعداداً لمشاركات موسم 2025، الذي يتضمن بطولة أبوظبي جراند سلام في أكتوبر المقبل.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، أن سلامة اللاعبين من أولويات مجلس الإدارة، لذلك كان قرار تخفيض عدد المشاركين في البطولة المقبلة على ضوء التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب الأول قبل مغادرته بانكوك عائداً للبلاد استعداداً للبطولة المقبلة، حيث يمثل المنتخب في «دوشانبي جراند سلام» المقبلة 4 لاعبين وهم ناجي يزبيك، وكريم عبد اللطيف في منافسات (وزن تحت 73 كجم)، وسليمان إبراهيم في (وزن تحت 90 كجم)، وستتحدد مشاركة اللاعب ظفار كوسوف في منافسات (وزن تحت 100 كجم) عقب انتظامه في تدريبات أبوظبي لحزنه على ضياع ذهبية بانكوك لسوء الحظ، وسيخضع كل من عمر معروف وعمر جاد وطلال شفيلي للعلاج الفوري في أبوظبي استعداداً للاستحقاقات المقبلة، المقرر المشاركة فيها.

وثمّن الدرعي فوز منتخبنا الوطني للجودو، بعدد 3 ميداليات فضية مع ختام مشاركته في بطولة آسيا لكبار الجودو وسط مشاركة قوية ضمت 30 دولة، بحصول اللاعبة بشيرات خرودي على فضية وزن تحت 52 كجم، ومحمد بيك على فضية وزن تحت وزن تحت 73 كجم وظفار كوسوف على فضية تحت 100 كجم، مثمناً جهود الأجهزة الفنية والإدارية.