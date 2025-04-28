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الرياضة

نابولي يوسع الفارق مع الإنتر في سباق «الكالشيو»

نابولي يوسع الفارق مع الإنتر في سباق «الكالشيو»
28 ابريل 2025 10:48

نابولي (رويترز)

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سجل سكوت مكتوميناي «ثنائية» في الشوط الأول، قادت نابولي إلى الفوز 2-صفر على ضيفه تورينو، والانفراد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، قبل أربع جولات من النهاية.
ورفع نابولي رصيده إلى 74 نقطة في المركز الأول، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط أمام حامل اللقب إنتر ميلان الذي خسر 1-صفر على ملعبه أمام روما.
وبهذا الفوز، ضمن نابولي إنهاء الموسم، ضمن أول أربعة مراكز، والعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب موسم واحد.
وكان بطل 2023 تساوى مع الإنتر في صدارة الدوري في الجولة الماضية، بفوز 1-صفر على مونزا متذيل الترتيب، وتعرض فريق سيموني إنزاجي للخسارة أمام بولونيا في اليوم التالي، وافتتح مكتوميناي التسجيل لنابولي في الدقيقة السابعة بتسديدة من مسافة قريبة، مستغلاً تمريرة من فرانك أنجيسا.
وأضاف اللاعب «28 عاماً» الهدف الثاني قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، إثر تمريرة من ماتيو بوليتانو، محرزاً هدفه الخامس في آخر ثلاث مباريات خاضها،
وسجل مكتوميناي 11 هدفاً في موسمه الأول بالدوري الإيطالي، بعد انضمامه من مانشستر يونايتد في أغسطس الماضي، وتراجع نابولي بصورة كبيرة، بعدما تقدم في النتيجة، وكان هدفا مكتوميناي من محاولتين وحيدتين على المرمى، ولم تكن لتورينو، صاحب المركز العاشر برصيد 43 نقطة، أي محاولة على المرمى.
وتعرض أنجيسا وزميله المدافع أليساندرو بونجورنو للإصابة مع مرور ساعة من اللعب تقريباً، واضطرا لمغادرة الملعب، ونزل بدلاً منهما فيليب بيلينج ورافا مارين.
وحرمت العارضة بيلينج، المعار من بورنموث، من التسجيل من ضربة رأس بعد فترة وجيزة من نزوله.
ويحل نابولي ضيفاً على ليتشي المهدد بالهبوط يوم السبت المقبل، قبل مواجهة جنوة وبارما وكالياري، وهي الفرق التي تقبع في النصف السفلي من الجدول، في الجولات الأخيرة من المسابقة. 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
نابولي
تورينو
إنتر ميلان
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