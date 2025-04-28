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الرياضة

«أبوظبي للدرّاجات» يتصدر ختام سباقات الموسم المحلي

«أبوظبي للدرّاجات» يتصدر ختام سباقات الموسم المحلي
28 ابريل 2025 11:30

 
الشارقة (وام)

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تصدر نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، منافسات السباق الختامي للموسم الحالي 2024-2025، الذي نظمه اتحاد الدراجات في منطقة نزوي بالشارقة، بمشاركة مختلف أندية الدولة، لفئات الكبار، وتحت 23 سنة، والإناث والشابات.
وفاز علي حميد الصباغ لاعب نادي أبوظبي للدرّاجات الهوائية بالمركز الأول لفئة الكبار، وتبعه سعيد حبش من شباب الأهلي، وسلطان الحمادي من نادي أبوظبي أيضاً.
وفي فئة تحت 23 سنة فاز إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان بالمركز الأول، وتبعه نيكولاي ألكساندر من نادي أبوظبي، وزميله بالنادي نفسه خالد النعيمي.
وفي فئة الشباب، فاز سيف محمد آل علي من نادي الشارقة بالمركز الأول، وخليفة النقبي من نادي خورفكان، وعبد الله الهاشمي من نادي الحمرية.
وفي فئة الإناث تفوق نادي النصر بالحصول على المراكز الثلاثة الأولى، وفي فئة الشابات حقق نادي أبوظبي المركزين الأول والثاني، وتبعه نادي النصر.
وشهد منافسات السباق، وتُوج الفائزين، المهندس منصور بو صيبة رئيس اتحاد الدرّاجات، والدكتور ياسر الدوخي، الأمين العام للاتحاد.

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نادي أبوظبي للدراجات الهوائية
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