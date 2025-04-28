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الرياضة

إنتر ميامي.. «السقوط الأول» في غياب ميسي!

إنتر ميامي.. «السقوط الأول» في غياب ميسي!
28 ابريل 2025 11:01

 
نيويورك (د ب أ)

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خسر إنتر ميامي للمرة الأولى في الدوري الأميركي لكرة القدم هذا الموسم، بعد السقوط أمام ضيفه إف سي دالاس 3-4، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.
ولم يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، وكذلك الثنائي المخضرم لويس سواريز وجوردي ألبا في المباراة لإراحتهم بدنياً قبل مواجهة فانكوفر في إياب نصف نهائي كأس أبطال كونكاكاف يوم الأربعاء، حيث خسر الفريق ذهاباً بنتيجة صفر- 2 يوم الخميس الماضي.
وسجل أهداف دالاس، شاك مور وأوساز أوروجيد وأندرسون خوليو وبيدرينيو في الدقائق 8 و64 و69 و81 .
أما إنتر ميامي استفاد من هدف عكسي لشاك مور لاعب دالاس بالخطأ في مرماه، إضافة إلى هدفين من آلين أوباندو وهيكتور ومارتينيز في الدقائق 16 و29 و56. وتجمد رصيد إنتر ميامي عند 18 نقطة، بعد خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات، وخسارة وحيدة.
أما دالاس فرفع رصيده إلى 15 نقطة من أربعة انتصارات، وثلاثة تعادلات مقابل ثلاث هزائم.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها، فاز بورتلاند تمبرز على لوس أنجلوس جالاكسي بنتيجة 4-2، بينما تعادل لوس أنجلوس إف سي مع سان لويس سيتي بنتيجة 2-2.

أميركا
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
لويس سواريز
جوردي ألبا
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