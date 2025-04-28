ليفربول يحسم اللقب قبل 4 جولات.. «التتويج الأسرع» في تاريخ «البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)



أصبح ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 5-1 على توتنهام في أنفيلد، وبعد 34 مباراة من «البريميرليج» لموسم 2024-2025، وتقدم «الريدز» في صدارة الجدول لا يمكن تعويضه من أرسنال «المنافس المنافس»، ولكن بعد فوزه باللقب قبل 4 مباريات من النهاية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من الأسرع تتويجاً بلقب «البريميرليج» في التاريخ؟

فاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020 بسهولة، مؤكداً صدارته قبل 7 مباريات من نهاية الموسم، بعد فوز تشيلسي على أقرب منافسيه مانشستر سيتي في «ستامفورد بريدجش، ولم يسبق لأي فريق أن فاز بلقب الدوري الإنجليزي مع تبقي هذا العدد من المباريات كما فعل «الريدز» في ذلك الموسم «7 مباريات».

كان موسماً غريباً بشكل عام، إذ أوقفت جائحة كوفيد-19 الموسم فجأة في مارس، قبل أن يعود في يونيو من دون جمهور، إلا أن هذا لم يمنع «الريدز» من رفع الكأس.

وفاز مانشستر سيتي، صاحب الـ 100 نقطة، بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018، قبل 5 مباريات من نهاية الموسم، بعد فوز وست بروميتش ألبيون المفاجئ على أقرب منافسيه مانشستر يونايتد في «أولد ترافورد»، وحسم اللقب بفارق 19 نقطة عن «اليونايتد»، وهو أكبر فارق بين صاحبي المركزين الأول والثاني في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، كما فاز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي قبل 5 مباريات من نهاية الموسم 2000-2001، عندما خسر وصيف البطل أرسنال أمام ميدلسبره على أرضه.

إضافة إلى هذه المناسبات، فاز ناديان آخران بلقب الدوري الإنجليزي مع تبقي 5 مباريات، حيث جاء فوز «مان يونايتد» باللقب في موسم 1907-1908، قبل 5 مباريات من نهاية الموسم، بفارق 9 نقاط «في عصر نقطتين للفوز» متقدمين على كل من أستون فيلا ومانشستر سيتي، وحقق إيفرتون لقب الدوري موسم 1984-1985، متفوقاً بفارق 13 نقطة على ليفربول وتوتنهام، وذلك قبل 5 مباريات من نهاية الموسم.



أسرع فوز بلقب الدوري الإنجليزي

7 مباريات متبقية: ليفربول في 2019-2020

5 مباريات متبقية: مانشستر سيتي في 2017-2018، مانشستر يونايتد في 2000-2001

4 مباريات متبقية: ليفربول في 2024-2025، مانشستر يونايتد في 2012-2013، أرسنال في 2003-2004، مانشستر يونايتد في 1999-2000