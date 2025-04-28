اتحاد الكرة يختتم «مهرجان البراعم»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات مهرجان اتحاد الكرة للبراعم مواليد 2018، بمشاركة 12 فريقاً مثلوا أندية الإمارات، العربي، عجمان، شباب الأهلي، الشارقة، الجزيرة، النصر، الوحدة، الوصل، وفالكون.

وشهد اليوم الختامي الذي أقيمت فعالياته في ملعب ذياب عوانة عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، ومسؤولو إدارة المسابقات، وممثلو الأندية المشاركة، وأفراد من عائلات اللاعبين، الذين حرصوا على الحضور لتشجيع وتحفيز أبنائهم في هذه الفعالية، التي يحرص اتحاد الكرة على إقامتها سنوياً بهدف اكتشاف المواهب.

وقام عبيد سالم الشامسي بعد نهاية المباريات بتسليم الميداليات إلى الفرق المشاركة.