الشارقة يبدأ الإعداد للموسم الجديد بتجديد العقود



علي معالي (أبوظبي)



يبدأ الشارقة الإعداد للموسم الجديد، بخطوة تجديد عقود عدد من اللاعبين، والاستقرار على المدير الفني الذي يقود «الملك»، خلفاً للروماني كوزمين أولاريو الذي يتولى مهمة تدريب المنتخب الأول.

ويعكف خالد المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس شركة كرة القدم، على دراسة العديد من الملفات الخاصة، سواء بالمدربين أو حتى اللاعبين، وقام النادي بالتجديد لـ «الثنائي» ماجد حسن إلى عام 2007، والبرازيلي «الشاب» جيليرمي بيرو إلى 2029.

ويخوض الشارقة مباراته القادمة أمام بني ياس أول مايو، على استاد الشارقة، والمؤجلة من «الجولة 20»، وتشهد التشكيلة عودة لوان بيريرا، ويتطلع الفريق إلى نتيجة إيجابية لتأكيد «الوصافة»، وتقليص الفارق مع شباب الأهلي «المتصدر»

من جانب آخر، يبدو أن ملعب بيشان أصبح الأقرب لاحتضان نهائي دوري أبطال آسيا 2، بين الشارقة وليون سيتي السنغافوري 18 مايو، بعد قرار ليون بنقل مباراته المقبلة أمام باليستير 14 مايو إلى ملعب جالان بيسار، بدلاً من «بيشان» الذي يتم تجهيزه للنهائي القاري.