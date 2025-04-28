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الرياضة

اتحاد الفروسية يحاول توسيع قاعدة «التقاط الأوتاد»

اتحاد الفروسية يحاول توسيع قاعدة «التقاط الأوتاد»
28 ابريل 2025 14:00

دبي (وام)

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أكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، أن رياضة التقاط الأوتاد، شهدت نمواً ملحوظاً خلال الموسم الحالي، مع انطلاق أول دوري محلي بمشاركة نادي شرطة دبي ونادي بوذيب، اللذين يضمان عدة فرق.
وقال إن الاتحاد يعمل على تشكيل فرق جديدة وتوفير الدعم اللازم لتوسيع قاعدة الممارسين، لافتاً إلى مشاركة عدد من الشباب المواطنين في بطولات خارجية في كل من روسيا ومصر وسلطنة عمان، وتحقيقهم برونزية منافسات الرمح في البطولة الخليجية الشاطئية الأخيرة.
وأوضح الهاجري أن التحضيرات جارية حالياً لإعداد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم المقررة في الأردن العام المقبل، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى إلى زيادة عدد اللاعبين، خاصة من فئة الشباب والناشئين، وذلك مع وجود تنسيق مع عدد من أندية الفروسية لاعتماد التقاط الأوتاد ضمن برامجها وتشكيل فرق جديدة.
ويُختتم الموسم الحالي في مايو المقبل، على أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر، وسط تطلعات لزيادة عدد المشاركين على المستويين الفردي والفرق.

اتحاد الفروسية والسباق
غانم الهاجري
التقاط الأوتاد
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