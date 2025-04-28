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الرياضة

الوحدة بطل «دوري 10 سنوات»

الوحدة بطل «دوري 10 سنوات»
28 ابريل 2025 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج الوحدة بلقب دوري تحت 10 سنوات (أ) للموسم 2024-2025، بعد فوزه على بني ياس 5-1 في المباراة التي جرت في الملعب الفرعي لنادي بني ياس بمنطقة الشامخة، وسجّل أهداف الوحدة سعود عبدالرحمن «3 أهداف»، وأدريان ايدواردو، وحمد سعيد، فيما سجل هدف بني ياس زايد ناصر.
وسلّم فهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات الميداليات الذهبية ودرع البطولة لأعضاء فريق الوحدة، بحضور مسؤولي النادي.الإمارات يُتوج بطلاً لمسابقة تحت 10 سنوات «ج».
وأحرز فريق الإمارات بطولة دوري تحت 10 سنوات «ج»، بعد فوزه على جلف أف سي 10-2، على الملعب الفرعي لنادي الإمارات برأس الخيمة، وسجّل أهداف فريق الإمارات عبدالرحمن المنصوري «4 أهداف»، خالد عاطف «3 أهداف»، أحمد نائل، يوسف ساريس، زايد العسري، فيما سجل هدفي جلف أف سي، إسماعيل صايم، وياسين كريم، وسلّم فهد الكسار عضو لجنة المسابقات أعضاء فريق الإمارات الميداليات الذهبية ودرع البطولة بحضور مسؤولي النادي.
ونال كلباء بطولة دوري تحت 10 سنوات «د»، بعد فوزه على خورفكان 6-3، على الملعب الفرعي لنادي كلباء، وسجل أهداف كلباء، علي القايدي، محمد خلفان، أحمد الدرمكي، سلطان الرئيسي، سيف البلوشي، ومحمد السماحي، فيما سجل أهداف خورفكان، علي حمد، معاذ محمد، وزياد عبد الله.
وقام عبد الحكيم عبد الله بلهون، عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بتسليم أعضاء فريق كلباء الميداليات الذهبية ودرع البطولة، بحضور مسؤولي النادي.
 

الإمارات
اتحاد كرة القدم
الوحدة
بني ياس
كلباء
خورفكان
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