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الرياضة

«جوجيتسو الإمارات» يرفع الحصاد إلى 16 ميدالية في «باريس الجائزة الكبرى»

«جوجيتسو الإمارات» يرفع الحصاد إلى 16 ميدالية في «باريس الجائزة الكبرى»
28 ابريل 2025 13:32

 
باريس (الاتحاد)


واصل منتخبنا الوطني، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، تألقه في بطولة باريس الجائزة الكبرى للجوجيتسو، رافعاً رصيده إلى 16 ميدالية، مع ختام مشاركته، ليؤكد نجاحه في استكمال مسيرة الإنجازات من هذه المحطة الدولية المهمة، التي شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 30 دولة حول العالم.
وأضاف نجوم ونجمات المنتخب الوطني 10 ميداليات إلى حصيلة اليوم الأول، بواقع 4 ذهبيات، و3 فضيات و3 برونزيات، وتوّج بالميداليات الذهبية كل من عائشة الشامسي «وزن 45 كجم»، وأسماء الحوسني «وزن 52 كجم»، وسعيد الكبيسي «وزن 85 كجم»، وعبد الله الكبيسي «وزن 94 كجم»، بينما أحرز الفضيات مريم آل علي «وزن 45 كجم»، وهزاع القبيسي «وزن 85 كجم»، وهزاع فرحان «وزن 94+ كجم»، أما البرونزيات فكانت من نصيب ميثاء شريم «وزن 48 كجم»، ومهدي العولقي «وزن 77 كجم»، وفرّاج العولقي «وزن 94 كجم».

 

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وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: «الأداء المشرّف الذي قدمه أبناء وبنات الإمارات في بطولة باريس الجائزة الكبرى للجوجيتسو يعكس مدى الجدّية والتميز، ويجسّد استدامة الجهد والعمل لدى اللاعبين والفرق الفنيّة، ويعزز خطط واستراتيجيات اتحاد الجوجيتسو للحفاظ على الريادة العالمية، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وفخورون بما تحقق، وننظر بثقة إلى المستقبل لمواصلة تقديم قصص النجاح في أكبر المحافل والبطولات القارية والعالمية».
بدورها، عبّرت اللاعبة عائشة الشامسي، الحاصلة على ذهبية وزن 45 كجم، عن سعادتها، وقالت: «أهدي هذا الإنجاز إلى وطني الإمارات، وإلى القيادة الرشيدة التي لا تدّخر جهداً في دعم أبنائها وبناتها الرياضيين، لا شكّ بأنّ الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة بهذا الحجم يعزز ثقتي ويحفزني على مضاعفة الجهود، لحصد المزيد من الألقاب في البطولات المقبلة، وأشكر الجهاز الفني والإداري على دعمهما المستمر، ونواصل العمل بكل عزيمة لرفع اسم الإمارات عالياً في جميع البطولات والاستحقاقات القادمة».

الإمارات
الجوجيتسو
اتحاد الجوجيتسو
فرنسا
باريس
محمد سالم الظاهري
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