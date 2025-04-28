350 لاعباً في «دولية» الشارقة لأساتذة الشطرنج



الشارقة (الاتحاد)



أعلن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إقامة النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولة لأساتذة الشطرنج، من 16 إلى 26 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات وحملة الألقاب الدولية.

واعتمد مجلس إدارة النادي في اجتماعه، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة عمران عبدالله النعيمي، وعبدالله مراد مديراً للبطولة، وعلي سعيد الجلاف رئيساً للجنة المالية، وفيصل الحمادي، رئيس اللجنة الفنية والحكام، ووهيب الزرعوني، رئيس لجنة المتابعة والتقييم، وخليفة المزروعي، رئيس لجنة العلاقات العامة، ومهدي عبدالرحيم، رئيس لجنة الاستئناف، ونور صالح البلوشي، رئيس لجنة الإعلام، ومأمون صالح الضروس، المنسق العام للبطولة.

ورفع الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة النادي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على رعايته للرياضة والرياضيين خاصة الشطرنج ورعاية سموه الكريمة للبطولة، مؤكداً أن هذه الرعاية مسؤولية كبيرة من أجل مواصلة النجاحات في تنظيم البطولة التي باتت لها سمعة عالمية واسم الشارقة يتردد في العديد من الدول وبكل اللغات.

ووجه رئيس النادي الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المستمر للنادي والبطولات التي ينظمها والتي لها الأثر في تحقيق الإنجازات وزيادة قاعدة اللاعبين بالنادي، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات تكون فيها المكاسب كثيرة على المستوى الفني والإداري والتنظيمي وخبرات متراكمة للكوادر الوطنية.

وأوضح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، أن النسخة الجديدة من البطولة تشهد إقبالاً كبيراً، ونتوقع أن تحطم الرقم القياسي في أعداد المشاركين، خاصة أن التسجيل تجاوز 350 لاعباً ولاعبة من بينهم عدد كبير من حملة الألقاب الدولية، وأيضاً لاعبين سبق لهم الفوز باللقب، ولا يزال الباب مفتوحاً للتسجيل، ولعل هذا العدد الكبير من اللاعبين من جنسيات مختلفة يؤكد أن العالم يتابع البطولة التي باتت معروفة في الأجندة الدولية.