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الرياضة

4 لاعبين يسجلون نصف أهداف خورفكان

4 لاعبين يسجلون نصف أهداف خورفكان
28 ابريل 2025 15:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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يتألق 4 لاعبين مع خورفكان في «دوري أدنوك للمحترفين»، وينجحون في إحراز نصف أهداف الفريق، حتى «الجولة 22»، وهم حمدان البشر، والبرازيلي لورينسي، والمغربي طارق تيسودالي، والمالي دومبيا، ويمثلون «القوة الضاربة» في هجوم «النسور».
وسجل «الرباعي» 16 هدفاً، موزعة بالتساوي فيما بينهم، من بين 32 هدفاً لخورفكان حتى الآن، ويركز عبدالمجيد النمر المدير الفني، على تعدد مصادر الخطورة، وعدم الاعتماد على لاعب واحد، ما منح الفريق قوة إضافية أمام منافسيه.
ويحتل خورفكان المركز الثامن برصيد 31 نقطة، وسط تطلعات الجماهير بمواصلة النتائج الإيجابية خلال الجولات المتبقية، ويعوّل النمر على استمرار التوهج الهجومي، لتعزيز رصيد النقاط، وإنهاء الموسم في مركز متقدم يتناسب مع ما يقدمه خورفكان من مستويات رائعة.
 

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
عبدالمجيد النمر
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