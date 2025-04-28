دوري «الأولى» يقترب من حاجز الـ500 هدف

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

اقترب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم من تخطي حاجز الـ500 هدف، بعد الوصول إلى 449 هدفاً بنهاية مباريات «الجولة 25»، والتي أسدل عليها الستار مساء الأحد، وشهدت هذه الجولة تقليص دبا «الوصيف» الفارق إلى نقطة واحدة مع الظفرة المتصدر لترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (47 نقطة من 22 مباراة)، بفوزه على ضيفه جلف أف سي 3-1، فيما تعادل الفجيرة مع يونايتد 2-2، وفاز جلف يونايتد على الإمارات 4-0، وتغلب العربي «الثالث» على الجزيرة الحمراء 2-1، والحمرية على مصفوت 3-2، والذيد على مجد 2-1.

وأقيمت 152 مباراة في الدوري بنهاية الجولة الماضية، من بينها 118 مباراة انتهت بالفوز، مقابل 34 مباراة آلت نتيجتها إلى التعادل في سباق المنافسة على الصعود، الذي يجمع الظفرة ودبا على التوالي، وسط مطاردة العربي «الثالث» برصيد 42 نقطة، ويونايتد الرابع وله 41 نقطة، والفجيرة في المركز الخامس وله 39 نقطة، فيما تبدو حظوظ حتا السادس برصيد 37 نقطة الأقل.

وأكدت الخسارة أمام جلف يوناتيد برباعية نظيفة على استحقاق فريق نادي الإمارات مشوار صراع الصعود مبكراً، بعد تراجعه للمركز السابع برصيد 30 نقطة من 23 مباراة، في الوقت الذي تبقت فيه للصقور ثلاث مباريات فقط أمام الفجيرة، والظفرة، ويونايتد على التوالي.

ومهد لقب «الدفاع الأقوى» لفريق نادي الظفرة، الذي استقبلت شباكه 14 هدفاً، الطريق أمامه للبقاء في صدارة الترتيب، وحل ثانياً في القائمة ذاتها للأقوى دفاعاً دبا «الوصيف» برصيد 20 هدفاً استقبلتها شباكه، والعربي في المركز الثالث برصيد 23 هدفاً استقبلتها شباكه في 22 مباراة.

في المقابل، تصدر يونايتد صاحب المركز الرابع في الترتيب العام، قائمة الأقوى هجوماً برصيد 46 هدفاً، بفارق هدف عن دبا الوصيف، فيما حل حتا ثالثاً في قائمة الأقوى هجوماً بـ 39 هدفاً، رغم تراجع «الإعصار» إلى المركز السادس في الترتيب العام وله 37 نقطة.

وواصل الفرنسي ساندر جمال لاعب وسط الفجيرة، الذي سجل هدف التعادل لفريقه في المباراة أمام يونايتد 2-2، صدارته لترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً، يليه البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم دبا برصيد 16 هدفاً، بعدما سجل ثنائية في مباراة «النواخذة» أمام ضيفه جلف أف سي 3-2، ليعزز حظوظه في الاحتفال بـ«المئوية» في «دوري الأولى».

ويستمر سباق الإثارة في «دوري الأولى» يومي السبت والأحد المقبلين بإقامة «الجولة 26»، التي يتواصل فيها غياب الظفرة بجانب يونايتد بداعي الراحة، حيث تشهد الجولة مباريات جلف أف سي والجزيرة الحمراء، مجد ودبا، الإمارات والفجيرة، مصفوت وجلف يونايتد، حتا والذيد، العربي والحمرية.