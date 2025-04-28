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الرياضة

سلطان الجنيبي بطل كأس الإمارات لقفز الحواجز

سلطان الجنيبي بطل كأس الإمارات لقفز الحواجز
28 ابريل 2025 17:03

أبوظبي (الاتحاد)

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فاز الفارس سلطان محمد الجنيبي على صهوة الجواد «تنكي دو لوز» من فرسان شرطة أبوظبي، بكأس بطولة الإمارات لقفز الحواجز 2025، والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، في أكاديمية بوذيب للفروسية، في ختام موسم متميّز، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، راعي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.
شهد ختام منافسات البطولة وتوّج الفائزين بالألقاب، سلطان محمد خليفة اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب، وأحمد علي الجنيبي، رئيس قسم تدريب الفروسية في الأكاديمية، وحسام زميت، ممثل اتحاد الفروسية في البطولة.
وجاء تتويج الفارس سلطان محمد الجنيبي مع الجواد «تنكي دو لوز» بلقب البطولة من ثلاثة أشواط على حواجز تراوح ارتفاعها بين (140 ـ 150) سم، في زمن بلغ 52.58 ثانية، بمجموع 4.27 نقطة جزاء.
وتوّج الفارس سالم أحمد السويدي والفرس «آني اس أوف ذا لولاندس زد»، بكأس الاتحاد على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، بزمن الجولة الثانية 39.32 ثانية.
وتوج الفارس سيف عويضة الكربي مع «هوي بوه» من نادي الشارقة للفروسية، بلقب بطولة الإمارات لفئة الفرسان الشباب، على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، في زمن بلغ 48.95 ثانية.
وأحرزت الفارسة علياء عدنان المهيري مع «سنتو دو روت» من نادي الشارقة للفروسية، نهائي فئة (الجونيورز) في بطولة الإمارات لقفز الحواجز، على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وأكملت الجولة الثانية في زمن بلغ 34.08 ثانية،
وتوّجت الفارسة وديمة أحمد الريسي، بلقب فرسان المستوى الثاني، بعد انفرادها بنتيجة أداءمن دون خطأ في منافستين مع الفرس «أوزيريس إكويجن» من فرسان شرطة أبوظبي، وأكملت الجولة الثانية في زمن سريع بلغ 32.90 ثانية.
وفاز الفارس صالح مفرج الكربي بلقب فئة الفرسان الأشبال، مع «فابيانو» من نادي الشارقة للفروسية، وبنتيجة أداء نظيف في منافستين، على حواجز 115 سم، في زمن التمايز 33.19 ثانية.

قفز الحواجز
اتحاد الفروسية والسباق
قرية بوذيب للقدرة
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