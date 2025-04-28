إنجلترا تملك 1807 لاعبين بـ 5.07 مليار يورو!



معتز الشامي (أبوظبي)



كرة القدم بلا منازع هي الرياضة الأكثر شعبية عالمية، حيث يُقدر عدد مشجعيها حول العالم بنحو 3.5 مليار، بينما يلعب معظم أفضل لاعبي العالم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، تشهد كرة القدم نمواً في أسواق جديدة مثل الولايات المتحدة والصين، ووفقاً لقيم السوق الشهيرة لموقع «ترانسفير ماركت»، فإن 9 من بين أفضل 10 لاعبين قيمة في العالم هم أوروبيون، باستثناء البرازيلي فينيسيوس جونيور، ولكن ما هي الدول التي تمتلك أغنى تشكيلة من اللاعبين؟

تملك إنجلترا أغلى تشكيلة من لاعبي كرة القدم في العالم، بواقع 1807 لاعبين، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 5.07 مليار يورو، ورغم عدم فوزها بأي بطولة دولية كبرى منذ ما يقرب من 60 عاماً، إلا أن إنجلترا تملك وفرة من المواهب تحت قيادة توماس توخيل، حيث تبلغ قيمة 5 لاعبين لديها 100 مليون يورو أو أكثر، ويعد جود بيلينجهام هو أغلى لاعب إنجليزي بقيمة 180 مليون يورو، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية بقائمة لاعبي القوة العظمى في أميركا الجنوبية، والبالغ عددهم 2622 لاعباً، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 4.91 مليار يورو.

ويعد فينيسيوس جونيور هو اللاعب الأعلى قيمة في العالم، بقيمة 200 مليون يورو، إلى جانب إيرلينج هالاند، وزميله في ريال مدريد رودريجو هو البرازيلي الوحيد الآخر الذي تبلغ قيمته 100 مليون يورو أو أكثر، فيما تحتل إسبانيا المركز الثالث بـ 4.002 لاعب بقيمة إجمالية 4.56 مليار يورو، ويعد نجم برشلونة الشاب لامين يامال أغلى لاعب فيها بقيمة 180 مليون يورو.

في حين تحتل فرنسا المركز الرابع، حيث يُعد كيليان مبابي «170 مليون يورو» أغلى لاعب فيها، وأكملت الأرجنتين، بطلة العالم ، قائمة الخمسة الأوائل، رغم عدم وجود أي لاعب لديها تتجاوز قيمته السوقية 50 مليون يورو، وجميع الدول الخمس الأخرى في المراكز العشرة الأولى أوروبية، حيث تضم البرتغال وهولندا وبلجيكا أقل من 1000 لاعب محترف بقيم سوقية محددة، وتعد الولايات المتحدة هي أول دولة غير أوروبية أو من أميركا الجنوبية تحتل المركز الخامس عشر، بينما تتصدر نيجيريا قائمة الدول الأفريقية في المركز الرابع والعشرين.

الدول الأكثر قيمة سوقية

1- إنجلترا: 1807 لاعبين «5.07 مليار يورو»

2-البرازيل: 2622 لاعباً «4.91 مليار يورو»

3- إسبانيا: 4002 لاعب «4.56 مليار يورو»

4- فرنسا: 1715 لاعباً «4.27 مليار يورو»

5- الأرجنتين: 2677 لاعباً «2.97 مليار يورو»

6- ألمانيا: 3095 لاعبين «2.80 مليار يورو»

7- إيطاليا: 5443 لاعبين «2.74 مليار يورو»

8- البرتغال: 839 لاعباً «2.21 مليار يورو»

9 -هولندا: 976 لاعباً «2.20 مليار يورو»

10- بلجيكا: 676 لاعباً «1.388 مليار يورو»