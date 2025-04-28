كوناتي يكشف أسرار تتويج ليفربول بـ «البريميرليج»

لندن (د ب أ)



قال الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، إن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق، أخبر اللاعبين قبل بداية الموسم، أن بإمكانهم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن سلوت الذي خلف الألماني يورجن كلوب في المنصب، حرص على تسليط الضوء منذ البداية على بعض الجوانب التي يمكن للفريق التحسن بها، لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث الذي حققه الفريق بفارق تسع نقاط خلف البطل في الموسم 2024-2023، وأثمر ذلك عن فوز الفريق باللقب في الموسم الحالي ومعادلته للرقم القياسي برصيد 20 مرة.

وقال كوناتي: «أعتقد أنه جلب شيئاً جديداً للفريق، مثل التغيير في أسلوب اللعب».

وأضاف: «قبل بداية الموسم شرح لنا لماذا لم نفز باللقب في الموسم الماضي، من خلال بعض التفاصيل، وقال إنه إذا قمنا بتغيير ذلك فأننا سنتطور وسيكون لدينا فرصة كبيرة في الفوز بالدوري، وهذا ما قمنا به منذ بداية الموسم، ويجب أن نكون سعداء بذلك».