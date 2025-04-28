الإنتر يفتقد «الظهير الأيمن» أمام برشلونة



روما (أ ف ب)



يغيب المدافع الفرنسي الدولي للإنتر ميلان الإيطالي، بنجامان بافار عن مواجهة برشلونة الإسباني «الأربعاء» في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب إصابة في الكاحل الأيسر بحسب ما أفادت الصحافة الإيطالية.

ووفقاً لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» وقناة «سكاي سبورت»، فإن الظهير الأيمن يعاني من التواء ولن يسافر مع الفريق إلى كاتالونيا.

وكان بافار تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر بعدما دفعه أحد لاعبي روما خلال مباراة في الدوري، على الرغم من تلقيه العلاج ومحاولته استكمال المباراة، اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 15.

وقال مدربه سيموني إنزاجي عقب المباراة التي خسرها الإنتر بهدف «إنها (الإصابة) التواء في الكاحل الأيسر، ونرى خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيتمكن من اللعب».

في المقابل، ذكرت الصحافة الإيطالية أن الإنتر قد يستعيد خدمات المهاجم الدولي الفرنسي الآخر ماركوس تورام الذي غاب عن آخر ثلاث مباريات للفريق بسبب إصابة في الفخذ، وهي مباريات انتهت جميعها بالخسارة.

وخلال ثمانية أيام فقط، تلقى الإنتر ثلاث خسارات في الدوري أمام بولونيا (1-0) وروما (1-0)، وفي إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان (3-0).

وكان «النيراتسوري» يحلمون حتى الأسبوع الماضي بتحقيق ثلاثية تاريخية، لكنهم ودعوا كأس إيطاليا وتنازلوا عن صدارة الدوري لمصلحة نابولي الذي يتقدم الآن بثلاث نقاط مع تبقي أربع مراحل على نهاية البطولة.