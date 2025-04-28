«الكهرباء» تعطل «تنس مدريد»!



مدريد (أ ف ب)



أعلن منظمو دورة مدريد في التنس إلغاء مباريات بقية الاثنين، بعدما تسبب الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي في إسبانيا وطال البرتغال وجزءاً من جنوب فرنسا، في تعطيل المباريات، وذلك بعد أن ضمنت الأميركية كوكو جوف الرابعة عالمياً والروسية ميرا أندرييفا السابعة تأهلهما إلى ربع النهائي.

في ثمن نهائي دورة الألف نقطة للسيدات التي تحمل لقبها البولندية إيجا شفيونتيك الثانية عالميا، تغلبت جوف على السويسرية بيليندا بنتشيتش الثانية والأربعين 6-4 و6-2، فيما فازت أندرييفا على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا التاسعة والتسعين 6-1 و6-4.

وتتواجه اللاعبتان معا في الدور ربع النهائي الذي تصل إليه جوف للمرة الأولى في العاصمة الإسبانية، فيما سبق لمنافستها الروسية التي تحتفل الثلاثاء بميلادها الثامن عشر، أن بلغته العام الماضي.

وقال المنظمون في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي «لأسباب خارجة عن إرادة المنظمين ومن أجل ضمان السلامة العامة، تسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته إسبانيا في إلغاء كل من المباريات النهارية والليلية في دورة مدريد».

وتسبب الانقطاع بتوقف مباراة البلغاري جريجور ديميتروف السادس عشر، والبريطاني جايكوب فيرنلي في دورة الرجال لماسترز الألف نقطة، وذلك بعدما حسم الأول المجموعة الأولى 6-4 وتقدم في الثانية 5-4 والإرسال في حوزة منافسه.

وقالت رابطة المحترفين (أيه تي بي) في موقعها الرسمي «تسبب انقطاع التيار الكهربائي في منع استخدام نظام التحكيم الإلكتروني وترك كاميرا معلقة فوق الملعب المركزي، مما حال دون استئناف اللعب».

وأفاد منظمو الدورة على موقع «أكس» إنهم يعملون «على إعادة» الكهرباء «بأسرع ما يمكن»، من دون إعطاء جدول زمني لاستئناف المباريات.

وعلى الملعب رقم 4، توقفت المباراة في المجموعة الثانية بين الإيطالي ماتيو أرنالدي الذي هزم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الخامس في الدور الثاني، والبوسني دامير دجومهور، لكنها استؤنفت وفاز الأول بنتيجة 6-3 و6-4 ليتأهل إلى ثمن النهائي.