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الرياضة

ميرينو يعود إلى أرسنال قبل لقاء سان جيرمان

ميرينو يعود إلى أرسنال قبل لقاء سان جيرمان
28 ابريل 2025 20:29

 
لندن (د ب أ)

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عاد الإسباني ميكيل ميرينو إلى تدريبات أرسنال الإنجليزي، وذلك قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مشاركة لاعب الوسط الإسباني، والذي تحول لمهاجم بشكل مؤقت في الفترة الماضية، كانت محل شك وذلك بعد غيابه عن مواجهة كريستال بالاس بالدوري قبل ستة أيام.
وقال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عقب التعادل 2-2 مع كريستال بالاس، إنه غير متأكد من مدى جاهزية ميرينو لمواجهة الفريق الفرنسي.
ورغم ذلك يبدو أن ميرينو سيون جاهز للمشاركة، بعدما شارك في جزء من الحصة التدريبية للفريق الاثنين.
وقد يعود اللاعب الدولي الإسباني للمشاركة في الوسط في مباراة باريس سان جيرمان بسبب غياب الغاني توماس بارتي الموقوف، فيما قد يتواجد البلجيكي لياندرو تروسارد في الهجوم حيث سجل أربعة أهداف في آخر أربع مباريات بالدوري.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
أرسنال
باريس سان جيرمان
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