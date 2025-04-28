الإثنين 28 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلوب: مستقبل مشرق لليفربول

كلوب: مستقبل مشرق لليفربول
28 ابريل 2025 22:02

 
ليفربول (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«إحصائيات تاريخية» في «الرحلة الخيالية» لليفربول بـ «البريميرليج»
كوناتي يكشف أسرار تتويج ليفربول بـ «البريميرليج»


هنأ الألماني يورغن كلوب ناديه السابق ليفربول على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، متوقعاً مستقبلاً مشرقاً للفريق الذي أشرف عليه لثمانية مواسم.
تشكيلة اللاعبين التي توّجت باللقب العشرين معادلة الرقم القياسي المسجّل باسم الغريم مانشستر يونايتد، وتحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت في موسمه الأول كمدرب، قد جرى تجميعها بالكامل تقريباً من قبل كلوب قبل رحيله في العام الماضي.
وبعد مباراته الأخيرة في /مايو 2024، غنّى كلوب باسم سلوت على أرض الملعب، وهو ما رد عليه المدرب الهولندي لاحقا في «أنفيلد».
وكتب كلوب عبر حسابه على «إنستجرام»، مرفقاً بصورة من احتفالات التتويج في أنفيلد «ممتن للغاية للماضي، سعيد جداً بالحاضر، وإيجابي للغاية بشأن المستقبل! مبروك، لن تسير وحدك أبداً».
وأنهى رسالته بعبارة «Thank you Luv»، في إشارة إلى العبارة التي طبعها على قميصه في حفل وداعه، والتي تعكس التعبير المحلي الذي جعله يشعر وكأنه في بيته بمدينة ليفربول.
وكان سلوت أبدى في أكثر من مناسبة امتنانه لجودة الفريق الذي ورثه من كلوب، وخص سلفه بالشكر عقب الفوز 5-1 على توتنهام خلال مقابلة أجريت معه على أرض الملعب قبل أن ينطلق بالغناء.
وحقق كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند، بطولات عدة مع ليفربول أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.
يشغل الألماني حالياً منصب مدير لعمليات كرة القدم في مجموعة ريد بول.
وجدد سلوت خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة الإشادة بالإرث الذي تركه كلوب، قائلاً «أعتقد أن ما فعله لم يسبقه إليه أي مدرب آخر، وهذا ما ساعدني بالفعل».
وتابع «لكن الأهم من ذلك، أنه ساعدني أكثر من خلال الفريق والثقافة التي تركها، جودة اللاعبين كانت واضحة للجميع، لكن ثقافة العمل الجاد، سواء بين اللاعبين أو الطاقم الفني، كانت مذهلة».
 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
يورجين كلوب
أرني سلوت
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
الذهب
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب
اليوم 09:05
مطبوعات نادرة في «أبوظبي للكتاب» تسرد تاريخ النشر العربي
التعليم والمعرفة
مطبوعات نادرة في «أبوظبي للكتاب» تسرد تاريخ النشر العربي
اليوم 23:19
جامعة السوربون أبوظبي
علوم الدار
جامعة "السوربون أبوظبي" تطلق "برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي"
اليوم 22:46
حامد بن زايد يحضر حفل السفارة الأسترالية بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
علوم الدار
حامد بن زايد يحضر حفل السفارة الأسترالية بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
اليوم 22:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©