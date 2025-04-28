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الرياضة

4 مواجهات تدشن الدور التمهيدي لـ«سوبر الطائرة»

4 مواجهات تدشن الدور التمهيدي لـ«سوبر الطائرة»
29 ابريل 2025 01:01

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم، منافسات الدور التمهيدي لكأس السوبر للكرة الطائرة لفئة الرجال لموسم 2024-2025، حيث يلتقي شباب الأهلي «حامل اللقب» مع حتا على صالة نادي كلباء، وبني ياس مع العين على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، والنصر مع الوصل على صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي في النهدة، والجزيرة مع عجمان على صالة نادي العين.
وتشارك في النسخة الحالية من «سوبر الطائرة» الفرق أصحاب المراكز الثمانية الأولى في دوري الرجال لموسم 2024-2025، وتلعب المرحلة الأولى (التمهيدي) بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على ملاعب محايدة، حيث يلتقي بطل الدوري «بني ياس» مع صاحب المركز الثامن العين، فيما تشمل بقية المواجهات، الثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، حسب ترتيب الدوري.
وتتأهل الفرق الأربعة الفائزة في الدور التمهيدي إلى المرحلة الثانية، حيث تشارك في «دورة مجمعة»، تقام على ملعب الفريق صاحب التصنيف الأعلى من بين فرق نصف النهائي، وتُلعب مباريات الدورة أيام 2 و3 و4 مايو المقبل.
وتُعد النسخة الحالية العاشرة لكأس السوبر للرجال، والتي اقتصرت ألقابها على أربعة أندية فقط: الشباب (2012-2013 و2013-2014 و2014-2015)، بني ياس (2015-2016 و2022-2023)، شباب الأهلي (2019-2020 و2023-2024)، النصر (2020-2021 و2021-2022).
وكان شباب الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر في الموسم الماضي 2023-2024، بفوزه على النصر 3-0، ليحقق «الفرسان» ثلاثية تاريخية شملت أيضاً كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وكأس الإمارات، في حين فرض بني ياس هيمنته على ألقاب الموسم الحالي 2024-2025 بتتويجه بثنائية كأس الاتحاد والدوري.

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