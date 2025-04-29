أرسنال ضد سان جيرمان.. ماذا تقول سجلات التاريخ؟

معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف أرسنال، فريق باريس سان جيرمان، على ملعب الإمارات، مساء اليوم، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يمتلك كلا الناديين فرصة للفوز بالبطولة الأوروبية للمرة الأولى في التاريخ، وسيكون فريق ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال حريصاً على تحقيق أقصى استفادة من ميزة اللعب على أرضه، ضد منافس لم يخسر أمامه مطلقاً في المسابقات الأوروبية في 5 مواجهات سابقة.

ولم يهزم أرسنال في آخر 8 مباريات خاضها في البطولة، حيث فاز في 7 وتعادل في واحدة، ويمثل هذا ثاني أطول سلسلة له دون هزيمة في نسخة واحدة، بعد أن حقق 12 مباراة دون هزيمة في موسم 2005-2006 (8 انتصارات، 4 تعادلات).



وكان «الجانرز» متقدماً في النتيجة بنسبة 53% من إجمالي وقت مبارياتهم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو ما يمثل أعلى نسبة من أي فريق، علاوة على ذلك، كان إنتر ميلان فقط (1%) متأخرا بنسبة أقل من وقت لعبه مقارنة بأرسنال (6%)، الذي لم يتأخر في أي من مبارياته في أدوار خروج المغلوب ضد أيندهوفن وريال مدريد.

ويسافر باريس سان جيرمان إلى لندن بعد خسارته 5 من آخر 6 مباريات خارج أرضه أمام فرق إنجليزية في دوري أبطال أوروبا (فوز واحد)، حيث خسر أمام 4 منافسين مختلفين خلال هذه السلسلة (مانشستر سيتي «مرتين»، أرسنال، نيوكاسل، وأستون فيلا)، وفاز على ليفربول في دور الستة عشر، مارس الماضي.

تمثل هذه المباراة، اللقاء السادس بين أرسنال وباريس سان جيرمان، حيث لم يهزم «الجانرز» في المباريات الخمس السابقة (فاز مرتين وتعادل 3 مرات)، ويعد أرسنال المنافس الذي واجه عملاق الدوري الفرنسي أكثر من أي وقت مضى في المسابقات الأوروبية دون أن يحقق الفوز عليه على الإطلاق، وتغلب أرسنال على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2-0 على ملعب الإمارات في مرحلة الدوري، أكتوبر الماضي.

ولم ينجح سوى ناد إنجليزي واحد (مانشستر سيتي) في التغلب على باريس مرتين في نسخة واحدة من المسابقة، وكان ذلك في نصف نهائي 2020-2021 (2-1 خارج أرضه، 2-0 على أرضه).

وتتوقع شبكة «أوبتا» للإحصاءات فوز أرسنال في مباراة الليلة بنسبة 44.8%، في المقابل، فوز باريس بنسبة 29.4%، مع وجود فرصة للتعادل بنسبة 25.8%.