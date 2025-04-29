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الرياضة

منصب جديد مع الريال.. أنشيلوتي يقود البرازيل في المونديال

منصب جديد مع الريال.. أنشيلوتي يقود البرازيل في المونديال
29 ابريل 2025 10:11

معتز الشامي (أبوظبي)

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كشفت تقارير صحفية برازيلية وإيطالية، عن توصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى اتفاق بشكل شبه رسمي مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لتولي تدريب منتخب البرازيل، اعتباراً من الأسبوع الأول من يونيو المقبل، وهو ما يعني عدم استمرار المدرب في منصبه الحالي مدرباً لريال مدريد في بطولة مونديال الأندية، في أميركا منتصف يونيو المقبل.
وأشار الصحفي الإيطالي الموثوق فابريسيو رومانو، إلى تعيين أنشيلوتي في قيادة منتخب البرازيل بمونديال 2026، وقد أبدى المدرب رغبة كبيرة في المنصب الجديد، في ظل وصول العلاقة مع ريال مدريد للنهاية، بينما تتبقى خطوة إنهاء اتفاقه مع الريال أولاً.
وكشف تقرير لصحيفة ريليفو الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد، تعتبر أنشيلوتي من أفضل المدربين الذين ساهموا في كتابة تاريخ استثنائي للفريق، وتنوي عرض لقب «سفير مدى الحياة» للنادي، بعد اعتزاله للتدريب.
ويجري المدرب مباحثات مع الاتحاد البرازيلي، للاستقرار على عناصر الطاقم الفني المعاون له في تجربته الجديدة مع منتخب «السيليساو».
وخسر ريال مدريد كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، كما ودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام أرسنال في ربع النهائي، ويحل في الترتيب الثاني للدوري الإسباني خلف برشلونة بـ4 نقاط، فيما أشارت تقارير صحفية عدة، إلى أن البديل الأقرب هو الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني الحالي.

كارلو أنشيلوتي
ريال مدريد
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